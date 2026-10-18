کشف ۱۵۰۰ لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع در رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام رضا رنجپور بناب رئیس دادگستری شهرستان رودان، اظهار کرد: در راستای مقابله با قاچاق سوخت و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و با هدف صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع سهمیه سوخت، در جریان بازرسی‌های انجام‌شده، یک‌هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع در ۲ واحد صنفی متخلف کشف شد.

وی افزود: در پی کشف این تخلف، واحدهای صنفی مذکور پلمب شدند و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل شد تا اقدامات قانونی لازم در خصوص آنان انجام گیرد.

رئیس دادگستری شهرستان رودان تأکید کرد: برخورد قانونی با تخلفات مرتبط با قاچاق سوخت و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی با هدف جلوگیری از سوءاستفاده از سهمیه‌های سوخت و حفظ حقوق عمومی، با جدیت ادامه خواهد داشت.