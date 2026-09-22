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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۴۲

دستور توقیف ۴۶۰ خودروی متخلف و فعال در قاچاق سوخت در رودان صادر شد

دستور توقیف ۴۶۰ خودروی متخلف و فعال در قاچاق سوخت در رودان صادر شد

رودان- رئیس دادگستری شهرستان رودان از صدور دستور توقیف ۴۶۰ دستگاه خودروی متخلف در طرح پایش هوشمند جایگاه‌های سوخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا رنجپور بناب اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص شهرستان رودان و گلایه‌های متعدد شهروندان از ازدحام و طولانی بودن صف‌های جایگاه‌های سوخت، همچنین مشاهده مواردی از سوخت‌گیری‌های مکرر و خارج از الگوی متعارف با هدف قاچاق سوخت، ضرورت ساماندهی نحوه توزیع سوخت و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندانی که برای مصرف واقعی خود به جایگاه‌ها مراجعه می‌کنند، مورد توجه دستگاه قضایی قرار گرفت.

وی افزود: پیش از آغاز عملیاتی طرح نیز جزئیات و نحوه اجرای آن حدود یک ماه قبل به اطلاع شهروندان رسانده شد تا مردم در جریان ضوابط و سازوکار پایش هوشمند قرار داشته باشند و از هرگونه سوخت‌گیری مکرر و غیرمتعارف خودداری کنند.

رئیس دادگستری رودان ادامه داد: پس از تجهیز جایگاه‌های سوخت شهرستان به سامانه هوشمند و دوربین‌های پلاک‌خوان، سوابق سوخت‌گیری خودروها به‌صورت سیستمی مورد پایش قرار گرفت و خودروهای دارای الگوهای سوخت‌گیری مکرر و غیرمتعارف شناسایی شدند.

رنجپور بناب تصریح کرد: در پی نتایج پایش‌های انجام‌شده و بررسی‌های لازم در چندین مرحله، تاکنون دادستانی شهرستان برای توقیف ۴۶۰ دستگاه خودرو دستور قضایی صادر کرده که از این تعداد، ۳۲۷ دستگاه به‌صورت فیزیکی توقیف و به پارکینگ منتقل شده‌اند.

وی همچنین از برخورد قضایی با عوامل متخلف برخی جایگاه‌های سوخت شهرستان خبر داد و گفت: در همین راستا، سه نفر به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و عرضه سوخت خارج از شبکه بازداشت و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شده است.

رئیس دادگستری رودان تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح، مقابله با قاچاق و سوءاستفاده از سوخت، برقراری نظم در جایگاه‌ها، کاهش صف‌های طولانی و حفظ حقوق عموم مردم و مصرف‌کنندگان واقعی است و پایش هوشمند و برخورد قانونی با موارد احرازشده همچنان ادامه خواهد داشت.

رنجپور بناب از شهروندان خواست متناسب با نیاز واقعی خود سوخت‌گیری کرده و از سوخت‌گیری مکرر و غیرمتعارف خودداری کنند.

کد مطلب 6955508

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