دستور توقیف ۴۶۰ خودروی متخلف و فعال در قاچاق سوخت در رودان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا رنجپور بناب اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص شهرستان رودان و گلایه‌های متعدد شهروندان از ازدحام و طولانی بودن صف‌های جایگاه‌های سوخت، همچنین مشاهده مواردی از سوخت‌گیری‌های مکرر و خارج از الگوی متعارف با هدف قاچاق سوخت، ضرورت ساماندهی نحوه توزیع سوخت و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندانی که برای مصرف واقعی خود به جایگاه‌ها مراجعه می‌کنند، مورد توجه دستگاه قضایی قرار گرفت.

وی افزود: پیش از آغاز عملیاتی طرح نیز جزئیات و نحوه اجرای آن حدود یک ماه قبل به اطلاع شهروندان رسانده شد تا مردم در جریان ضوابط و سازوکار پایش هوشمند قرار داشته باشند و از هرگونه سوخت‌گیری مکرر و غیرمتعارف خودداری کنند.

رئیس دادگستری رودان ادامه داد: پس از تجهیز جایگاه‌های سوخت شهرستان به سامانه هوشمند و دوربین‌های پلاک‌خوان، سوابق سوخت‌گیری خودروها به‌صورت سیستمی مورد پایش قرار گرفت و خودروهای دارای الگوهای سوخت‌گیری مکرر و غیرمتعارف شناسایی شدند.

رنجپور بناب تصریح کرد: در پی نتایج پایش‌های انجام‌شده و بررسی‌های لازم در چندین مرحله، تاکنون دادستانی شهرستان برای توقیف ۴۶۰ دستگاه خودرو دستور قضایی صادر کرده که از این تعداد، ۳۲۷ دستگاه به‌صورت فیزیکی توقیف و به پارکینگ منتقل شده‌اند.

وی همچنین از برخورد قضایی با عوامل متخلف برخی جایگاه‌های سوخت شهرستان خبر داد و گفت: در همین راستا، سه نفر به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و عرضه سوخت خارج از شبکه بازداشت و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شده است.

رئیس دادگستری رودان تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح، مقابله با قاچاق و سوءاستفاده از سوخت، برقراری نظم در جایگاه‌ها، کاهش صف‌های طولانی و حفظ حقوق عموم مردم و مصرف‌کنندگان واقعی است و پایش هوشمند و برخورد قانونی با موارد احرازشده همچنان ادامه خواهد داشت.

رنجپور بناب از شهروندان خواست متناسب با نیاز واقعی خود سوخت‌گیری کرده و از سوخت‌گیری مکرر و غیرمتعارف خودداری کنند.