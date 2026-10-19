جریمه میلیاردی قاچاقچیان سوخت در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی محمدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان همدان پرونده حمل و فروش ۲۶۰ لیتر بنزین برخلاف ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۲۶۶ میلیون ریال را مورد رسیدگی قرار داد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک و مستندات موجود و با توجه به عدم ارائه مستندات قانونی از سوی متهمان اتهام انتسابی را محرز دانست و متخلف ردیف اول یعنی خریدار و حامل سوخت را علاوه بر ضبط سوخت و ادوات کشف‌شده به پرداخت ۵۳۲ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالا محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان ادامه داد: همچنین شعبه مذکور بابت خودروی حامل سوخت قاچاق متخلف را معادل ارزش سوخت کشف شده به پرداخت ۲۶۶ میلیون ریال جریمه دیگر محکوم کرد تا در مجموع متخلف ردیف اول به پرداخت ۷۹۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شود.

محمدی با اشاره به تعیین تکلیف تخلف جایگاه ارائه دهنده سوخت تصریح کرد: متصدی فروش سوخت جایگاه نیز به عنوان متخلف ردیف دوم به جرم فروش کالای قاچاق به پرداخت ۵۳۲ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالا محکوم شد که با احتساب جرایم دیگر مجموع جریمه نقدی متخلفان به یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون ریال رسید.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این پرونده به دنبال گزارش ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان همدان مبنی بر کشف محموله سوخت قاچاق از یک دستگاه خودروی پژو سواری حین خروج از یک جایگاه عرضه سوخت تشکیل و برای سیر مراحل قانونی و صدور رای به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.