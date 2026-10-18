اجرای ۷۰ ویژه برنامه هفته تربیت بدنی در شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد عجم شامگاه یکشنبه در نشست خبری با حضور رسانه ها در ورزش و جوانان شاهرود از اجرای ۷۰ ویژه برنامه هفته تربیت بدنی در شهرستان خبر داد.

وی با بیان اینکه این برنامه ها با همراهی هیئت ها و ورزشکاران شاهرودی اجرایی می شود، افزود: تجدید بیعت با شهدا و دیدار با ائمه جمعه در شهرهای شهرستان شاهرود از جمله آغازین برنامه های این هفته است.

رئیس ورزش و جوانان شاهرود با بیان اینکه غبار روبی گلزار شهدا و همچنین حضور در نماز جمعه از برنامه های هفته تربیت بدنی در شهرستان است، گفت: در این هفته مسابقات ورزشی نیز در شهرستان شاهرود اجرا می شود.

عجم با بیان اینکه زنگ ورزش نیز در مدارس شهرستان شاهرود به مناسبت هفته تربیت بدنی به صدا در می آید، گفت: برگزاری المپیادهای ورزشی مدارس و جشنواره ژیمناستیک دختران شاهرودی از برنامه های هفته تربیت بدنی در شاهرود است.

وی افزود: در هفته تربیت بدنی در کنار مسابقات ورزشی، رویداد هایی مانند پیاده روی خانوادگی، همایش بزرپ دوچرخه سواری خانواده ها، مسابقات فوتسال، رقابت های والیبال و تنیس روی میز و ... در رده های سنی مختلف برگزار خواهد شد.

رئیس ورزش و جوانان شاهرود با بیان اینکه در هفته تربیت بدنی همچنین اردوهای ویژه ورزشی بانوان نیز تدارک دیده شده است، گفت: رویداد کشتی پهلوانی نونهالان، کلاس ورزش سالمندی و ... در زمره دیگر برنامه های شاخص هفته تربیت بدنی در شهرستان شاهرود است.

عجم با بیان اینکه میزخدمت ورزش و جوانان شهرستان شاهرود نیز با هدف حل مشکلات ورزشی مردم در نماز جمعه برپا خواهد شد، گفت: ارائه گزارش عملکرد به مردم و ورزشکاران از دیگر برنامه های این ایام است.

وی با بیان اینکه برنامه های ویژه پدران و فرزندان در قالب رویدادهای ورزشی از دیگر برنامه های هفته تربیت بدنی در شاهرود است، افزود: اهدای خون توسط ورزشکاران شاهرودی دیگر برنامه شاخصی است که در طول این هفته برنامه ریزی شده است.