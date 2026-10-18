ایران هم کارهای ناتمامی با شما دارد!

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی و در واکنش به لفاظی های رزیم صهیونیستی گفت: آخرین باری که می‌خواستید «کار را تمام کنید»، ایران قدرتمندتر از قبل شد. می‌خواهید بار دیگر بخت خود را امتحان کنید؟ بفرمایید، اما مراقب باشید؛ ما نیز کارهای ناتمامی داریم!



وی افزود: نتانیاهو برای گریز از زندان، آمریکا را به‌ سوی جنگی دیگر سوق می‌دهد؛ بی‌اعتنا به پیامدهای آن برای اسرائیل، چه رسد برای رئیس‌جمهور آمریکا.