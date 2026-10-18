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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۰

واکنش عراقچی به لفاظی‌های نخست وزیر رژیم صهیونیستی؛

ایران هم کارهای ناتمامی با شما دارد!

ایران هم کارهای ناتمامی با شما دارد!

وزیر خارجه کشورمان در حساب کاربری خود و در واکنش به لفاظی های رزیم صهیونیستی گفت: ایران هم کارهای ناتمامی با شما دارد!

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی و در واکنش به لفاظی های رزیم صهیونیستی گفت: آخرین باری که می‌خواستید «کار را تمام کنید»، ایران قدرتمندتر از قبل شد. می‌خواهید بار دیگر بخت خود را امتحان کنید؟ بفرمایید، اما مراقب باشید؛ ما نیز کارهای ناتمامی داریم!

وی افزود: نتانیاهو برای گریز از زندان، آمریکا را به‌ سوی جنگی دیگر سوق می‌دهد؛ بی‌اعتنا به پیامدهای آن برای اسرائیل، چه رسد برای رئیس‌جمهور آمریکا.

کد مطلب 6982176

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