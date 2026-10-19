دیدار لاوروف با عراقچی در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سرگئی لاوروف وزیر خارجه فدراسیون روسیه در جریان سفر خود به تهران با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش مهر، این دومین سفر لاوروف به تهران در دولت چهاردهم است.

اسماعیل بقائی سخنگوی دستگاه دیپلماسی نیز دیشب با اعلام این سفر، گفت که سفر وزیر امور خارجه روسیه به تهران در چارچوب رایزنی‌های مستمر ایران و روسیه و به منظور پیگیری اجرای توافق‌های دوجانبه و نیز مشورت درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی صورت می‌گیرد.

براساس بیانیه وزارت خارجه روسیه، لاوروف در این سفر ضمن دیدار با سیدعباس عراقچی همتای ایرانی با مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران هم دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

عراقچی ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ پس از سفر به بلاروس سفری رسمی نیز به مسکو داشت و با لاوروف دیدار و گفت‌وگو کرد. او اردیبهشت‌ماه سال‌جاری نیز به سنت‌پترزبورگ رفت و با ولادیمیر پوتین ملاقات کرد.

در سفر آذرماه سال گذشته عراقچی به مسکو سند برنامه رایزنی‌ها بین دو وزارت خارجه در بازه زمانی ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ به امضای وزرای خارجه ایران و روسیه رسید و عراقچی پس از امضای این سند گفت که همکاری‌های ایران و روسیه شتاب جدیدی گرفته است.

همچنین عراقچی و لاوروف در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک و همچننی در حاشیه اجلاس سران در ترکمنستان دیدار کردند.

لاوروف نیز اخیراً و در سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت که روسیه ابتکاری را برای برقراری صلح در منطقه خلیج‌فارس و حل‌وفصل بحران تنگه هرمز آغاز کرده و افزود: تنش و درگیری در منطقه خلیج فارس و مسئله تنگه هرمز باید حل‌وفصل شود.