برخورد جدی و قانونی با کشت گیاهان ممنوعه در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، جبار سپهری پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اظهار کرد: گسترش کشت گیاهان ممنوعه در زمین‌های کشاورزی، دشت‌های مسطح و حاشیه جاده‌ها به یکی از چالش‌های جدی استان تبدیل شده و مقابله با آن نیازمند عزم جدی همه دستگاه‌های مسئول است.

وی با انتقاد از اقدامات غیرهدفمند گذشته گفت: در سال‌های اخیر برخی اقدامات بدون برنامه‌ریزی دقیق انجام شده و نتیجه مطلوبی نداشته؛ در حالی که مقابله با این پدیده نیازمند رویکردی منسجم و مستمر است.

این مقام قضایی با تاکید بر برخورد قانونی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۲ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، مجازات سنگینی برای این موضوع در نظر گرفته شده و موضوع جرم‌زدایی نشده است؛ بنابراین شخص زارع و صاحب ملک به هیچ وجه از مجازات مستثنی نیستند.

سپهری با اشاره به لزوم اجرایی شدن مصوبات افزود: مصوبات جلسات مبارزه با مواد مخدر باید از مرحله تصمیم‌گیری عبور کرده و به اقدامات عملی تبدیل شوند تا شاهد نتیجه ملموس در سطح استان باشیم.

وی با اشاره به راهکارهای اساسی تصریح کرد: آگاهی‌بخشی درباره ممنوعیت قانونی کاشت خشخاش، تبیین مسئولیت مالکان اراضی و توسعه کشت‌های جایگزین در دستور کار قرار دارد که می‌تواند در کاهش این معضل موثر باشد.

رئیس کل دادگستری ایلام با اشاره به تخریب اراضی ملی و مراتع خاطرنشان کرد: این موضوع می‌تواند احتمال افزایش دسترسی به مواد مخدر را در پی داشته باشد؛ به همین دلیل باید با این پدیده مقابله جدی شود تا از گرایش نوجوانان و جوانان به مصرف مواد مخدر پیشگیری کنیم.

سپهری در پایان تاکید کرد: علل و عوامل مختلفی باعث بروز این پدیده در نقاط مختلف استان شده و لازم است تمامی مسئولان با همکاری یکدیگر برای ریشه‌کن کردن این معضل گام بردارند.