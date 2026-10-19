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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۱

مدیر زیرساخت خبر داد؛

حملات DDoS به زیرساخت ارتباطی کشور افزایش یافت

حملات DDoS به زیرساخت ارتباطی کشور افزایش یافت

معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از افزایش حملات DDoS علیه زیرساخت ارتباطی کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در پلتفرم ایکس از افزایش حملات DDoS خبر داد و نوشت: در دو روز گذشته شاهد افزایش قابل توجه شدت و تکرار حملات DDoS علیه شبکه ها و زیرساخت های ارتباطی کشور بوده ایم. بخش عمده ای از این حملات توسط سامانه های دفاعی در داخل و خارج کشور مهارشده و پایداری شبکه حفظ شده است.

وی افزود: توصیه می کنم سازمان ها، کسب وکارهای اینترنتی، مراکز داده و ارائه دهندگان خدمات دیجیتال، ضمن افزایش پایش امنیتی، آمادگی و تنظیمات حفاظتی سامانه های امنیتی خود را تقویت کنند.

کد مطلب 6982273

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