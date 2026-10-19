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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۹

سقوط مرد ۵۸ ساله در چاله آسانسور در فردیس

سقوط مرد ۵۸ ساله در چاله آسانسور در فردیس

البرز _ رئیس اورژانس البرز از مصدومیت مرد ۵۸ ساله بر اثر سقوط در چاله آسانسور در فردیس خبر داد و گفت: مصدوم به بیمارستان منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مهدوی، رئیس اورژانس البرز، از مصدومیت مرد ۵۸ ساله بر اثر سقوط در چاله آسانسور در شهرستان فردیس خبر داد که برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شد.

وی در ادامه اظهار کرد: این حادثه روز ۲۵ مهرماه در شهرستان فردیس رخ داد و بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیروهای اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند.

وی افزود: مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط تکنسین‌های اورژانس، به بیمارستان منتقل شد.

رئیس اورژانس البرز با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در ساختمان‌های دارای آسانسور، بر نصب حفاظ‌های مناسب و انجام بازرسی‌های دوره‌ای برای پیشگیری از حوادث مشابه تأکید کرد.

کد مطلب 6982288

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