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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۸

برگزاری مسابقات آزاد گلف کروکت خراسان جنوبی

برگزاری مسابقات آزاد گلف کروکت خراسان جنوبی

بیرجند- مسابقات آزاد گلف کروکت خراسان جنوبی به میزبانی بیرجند برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت گلف خراسان جنوبی، به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش، مسابقات آزاد گلف کروکت استان را با حضور بیش از ۱۵ تیم در قالب رقابت‌های دبل (دونفره)، در استادیوم آزادی بیرجند برگزار کرد.

این مسابقات با هدف توسعه و ترویج رشته گلف کروکت، ارتقای سطح فنی بازیکنان و ایجاد فضای رقابتی سالم میان ورزشکاران استان برگزار شد و شرکت‌کنندگان در فضایی پرشور به رقابت با یکدیگر پرداختند.

علیرضا محمودی‌زاوه، رئیس هیئت گلف خراسان جنوبی، در این خصوص گفت: برگزاری این مسابقات گامی مؤثر در مسیر توسعه گلف کروکت، شناسایی استعدادهای جدید و ایجاد انگیزه بیشتر در میان ورزشکاران استان است و این هیئت از تداوم چنین برنامه‌هایی حمایت می‌کند.

در این رقابت‌ها، میلاد بهارنو و آتنا باصفا مقام اول، محمد دانش و مجید ارجمندنیا مقام دوم و پروین مبینی و علی پورانی مقام سوم این مسابقات را کسب کردند.

کد مطلب 6982292

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