به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی ظهر دوشنبه در دیدار با مدیرکل و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان، پیشکسوتان، روسای هیئت‌های ورزشی و دست‌اندرکاران عرصه ورزش همدان به مناسب هفته تربیت بدنی اظهار کرد: امروز ورزش، اقتصاد ورزش و صنایع مرتبط با آن در دنیا مورد توجه جدی قرار گرفته‌اند و ما نیز باید در این حوزه با برنامه‌ریزی دقیق عمل کنیم.

وی با اشاره به کمبود زیرساخت‌های ورزشی در برخی مناطق استان افزود: در کنار اقداماتی که تاکنون انجام شده همچنان در پاره‌ای از مناطق با کمبود امکانات مواجه هستیم که لازم است از ظرفیت سایر دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه آموزش و پرورش برای رفع این کمبودها استفاده شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با انتقاد از محدود ماندن دسترسی مردم به برخی امکانات ورزشی تصریح کرد: بعضی ادارات و دستگاه‌های اجرایی دارای اماکن ورزشی هستند اما متاسفانه این فضاها در اختیار جوانان و مردم قرار نمی‌گیرد در حالی که می‌توان از همین ظرفیت‌های موجود برای توسعه ورزش همگانی و پاسخگویی به نیازهای ورزشی جامعه به بهترین نحو بهره برد.

آیت‌الله شعبانی موثقی با تاکید بر لزوم بازنگری در نحوه استفاده از اماکن ورزشی دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: وقتی در برخی مناطق با کمبود زیرساخت مواجه هستیم نباید ظرفیت‌های موجود مسکوت بمانند یا امکان بهره‌مندی عمومی از آن‌ها سلب شود بلکه باید با همکاری بین دستگاهی زمینه استفاده بهینه جوانان از این امکانات مهیا گردد.

وی همچنین با اشاره به بلاتکلیفی و معطل ماندن سوله‌های ورزشی در منطقه «علاقه‌بندیان» برای بیش از پنج سال گفت: در این منطقه حدود ۱۴ هزار جوان حضور دارند که می‌توانند از این فضای ورزشی بهره‌مند شوند باید برای تعیین تکلیف و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از چنین ظرفیت‌هایی اقدامات جدی‌تری انجام گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با تاکید بر اهمیت توسعه ورزش محله محور افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت مدارس، اماکن ورزشی ادارات و فضاهای موجود در محلات می‌تواند نقش بسزایی در افزایش مشارکت جوانان در فعالیت‌های ورزشی داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ورزش باید با تربیت اخلاقی همراه باشد، اظهار کرد: هدف از ورزش فقط تقویت جسم نیست بلکه باید در کنار تربیت بدنی، به پرورش اخلاق، منش پهلوانی و ارزش‌های انسانی نیز توجه ویژه‌ای شود.

آیت‌الله شعبانی موثقی در ادامه با اشاره به نقش‌آفرینی ورزشکاران در انتقال پیام‌های انسانی و اجتماعی به اقدام ارزشمند یک وزنه‌بردار ایرانی در یادآوری مظلومیت ۱۶۸ کودک میناب اشاره کرد و آن را ستود.