۲۸ برنامه ورزشی در چناران آغاز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کاوه آهنگر شامگاه یکشنبه در اجتماع شبانه مردم در چهارراه طالقانی با تشریح برنامه‌های هفته تربیت بدنی و ورزش اظهار کرد: ۲۸ برنامه ورزشی در چناران آغاز شده که برگزاری جشنواره‌های استعدادیابی و رویدادهای متنوع ورزشی، بخشی از این برنامه‌ها را تشکیل می‌دهد.

رئیس اداره ورزش و جوانان چناران با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده بیان کرد: جشنواره زیبایی اسب در مجموعه تختی، جشنواره‌های استعدادیابی ژیمناستیک دختران و والیبال در پارک بانوان و جشنواره تنیس خانواده با حضور نونهالان دختر و پسر و قهرمانانی از استان در زمینهای تنیس مجموعه ورزشی شهید امامی برگزار خواهد شد.

وی با تأکید بر نقش ورزش در ارتقا سلامت و نشاط اجتماعی خاطرنشان کرد: خانواده‌ها باید فرزندان خود را به فعالیتهای ورزشی تشویق کنند چرا که ورزش علاوه بر تقویت سلامت جسمی و روحی، زمینه‌ساز شناسایی استعدادها و پرورش نسل آینده قهرمانان است.

کاوه آهنگر با اشاره به پیگیری مسائل و کمبودهای زیرساختی ورزش شهرستان گفت: با همکاری فرماندار، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و امام جمعه چناران و برگزاری نشستها و رایزنی‌های مشترک، بخشی از مشکلات زیرساختهای ورزشی در مسیر رفع قرار گرفته و با پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی سالن ۱۲۰۰ نفری شهرستان در آینده ای نزدیک بستر مناسب جهت رشد و توسعه ورزش شهرستان آماده می شود.

وی با یادآوری جایگاه والای شهدای ورزشکار در تاریخ پرافتخار کشور تصریح کرد: جامعه ورزش چناران شهدای ارزشمندی را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده و این ایثار و فداکاری، مسئولیت ورزشکاران امروز را برای پاسداشت ارزشها و اعتلای نام ایران دوچندان می‌کند.

رئیس اداره ورزش و جوانان چناران در ادامه با اشاره به افتخارآفرینی کشتی فرنگی ایران در رقابتهای جهانی برگزار شده در آمریکا، این موفقیت را جلوه‌ای از توانمندی ورزشکاران ایرانی دانست و بر اهمیت اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین‌المللی تأکید کرد.

کاوه‌ آهنگر در تشریح عملکرد ورزشکاران شهرستان طی سال گذشته گفت: ورزشکاران چناران در رقابتهای کشوری ۴۳ مدال شامل ۱۸ طلا، ۱۰ نقره و ۱۵ برنز کسب کردند و در مسابقات استانی نیز ۲۹۲ مدال در رشته‌های مختلف به دست آوردند همچنین ۲۵ تیم به رقابتهای استانی و ۷ تیم به مسابقات کشوری اعزام شده‌اند همچنین کسب مدال در مسابقات بین‌المللی داشته‌ایم و ۱۹ ورزشکار چنارانی نیز عضویت تیمهای ملی را دارند.

وی با تأکید بر ظرفیتهای قابل توجه ورزش شهرستان خاطرنشان کرد: این دستاوردها نشان می‌دهد ورزش چناران از پویایی و استعدادهای ارزشمندی برخوردار است و با رفع کمبودهای زیرساختی، حمایت از ورزشکاران و توسعه برنامه‌های استعدادیابی می‌توان زمینه درخشش بیشتر ورزشکاران شهرستان را در میادین استانی، ملی و بین‌المللی فراهم کرد.