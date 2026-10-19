به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این اقدام بخشی از اصلاحی گسترده تر است که هوش مصنوعی و فناوری زیستی را نیز در بر می گیرد.

طبق بیانیه وزارت بازرگانی چین پیشنهاد شده فناوری های فتوولتائیک به فهرست کنترل صادرات این کشور اضافه شود زیرا باتوجه به آنکه فناوری های خورشیدی به طور فزاینده ای در حوزه های حساس مانند هوافضا و دفاع ملی استفاده می شوند به نظارت گسترده تری نیاز است.

مقامات چینی در ماه آوریل مذاکرات مقدماتی با تولید کنندگان درباره تحریم های احتمالی بر فناوری های پیشرفته ساخت پنل های خورشیدی را برگزار کردند. این اقدام ممکن است برنامه شرکت های آمریکایی مانند تسلا برای گسترش تولید برق در این کشور را تهدید کند.

دولت چین همچنین صادرات فناوری های خورشیدی به هند را نیز تحریم کرده است. به گفته تحلیلگران این کشور آسیایی خواستار حفظ سلطه خود بر بازار در حالی است که هند نیز سعی دارد صنعت تولیدداخلی خود را گسترش و اتکا به چین را کاهش دهد.

تحریم های صادراتی با هدف محافظت در مقابل از دست رفتن کنترل فناوری ها یا انتشار نامناسب آنها و در عین حال حفظ تبادلات و همکاری‌های عادی بین‌المللی در زمینه علم و فناوری انجام می شود. صادرکنندگان باید تا زمان به روز رسانی کاتالوگ تحریم های صادراتی ، انتقال برخی فناوری ها به خارج را ثبت کنند. این درحالی است که مهلت مشاوره عمومی درباره این پیشنهاد در ۱۵ نوامبر تمام می شود.

چین فناوری هایی که برای ساخت برخی ویفرهای بسیار نازک، پروسکایت و سلول های خورشیدی چند پیوندی به کار می رود و همچنین فناوری های تولید پلی‌سیلیکون در مقیاس بزرگ به روش بستر سیال را ممنوع می کند.