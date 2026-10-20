ایران آمادگی نصب گنبد جدید حرم حسینی را تا پایان سال دارد

«فرود بهرآسمانی» معاون ستاد توسعه و بازسازی عتبات کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر عمده کار باقی مانده از ساخت خشت های گنبد حرم حسینی را مربوط به مقرنس کاری، کاشی کاری، مینا کاری و بخش علم گنبد دانست و گفت: همه کار ساخت و سپس نصب گنبد جدید به دست هنرمندان ایرانی انجام می شود.

وی افزود: مسئولیت اهدای طلا برای طلاکاری خشت ها را عراق برعهده دارد. اگر این طلاها زودتر داده می شد ما سال های قبل کار آماده سازی گنبد جدید را انجام می دادیم. هم اکنون گنبد از کرمان به کربلا انتقال داده شده و ما آماده اجرای کار هستیم اما عراق نصب گنبد را منوط به پایان کار طلاکاری خشت ها کرده است. از این رو به دلیل وقفه در رساندن طلاها گاها کار تا چند ماه متوقف شد و همین مسئله پروژه را طولانی کرد.

بهرآسمانی با اشاره به اینکه همه کار ساخت و ساز گنبد حرم امام حسین(ع) در کرمان انجام شده است تصریح کرد: نماینده ما در آستان حسینی مرتب پیگر کار است و مهندسان ما در ستاد توسعه و بازستازی عتبات در کرمان نیز به مابقی کار آماده سازی گنبد در کرمان نظارت دارند.

معاون ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات از ادامه کمک های مردمی برای ساخت خشت ها خبر داد و افزود: همچنان امکان مشارکت در ساخت گنبد وجود دارد، البته به مردم اطلاع داده می شود که این مبالغ جهت کارهای تکمیلی گنبد اعم از کتیبه ها و حاشیه ها و مقرنس و دریچه و علم هزینه خواهد شد.

وی بیان کرد: اگر همه کار دست ایران و طلاها نیز آماده بود ما تا پایان سال کار را به اتمام می رساندیم اما تصمیم گیری برای نصب گنبد به دست عراق است.