به گزارش خبرگزاری مهر، موسی اسماعیلی با اعلام این خبر افزود: بیست وسوم محرم ۱۴۲۷ (سوم اسفند ‌۱۳۸۴) نیروهای تکفیری جنایتی را مرتکب شدند که اندوه و داغ آن تا ابد، قلب شیعیان را می‌سوزاند. حدود ساعت ۷ صبح، تکفیری‌های وابسته به القاعده شاخه عراق با پوشیدن لباس نیروهای تکاور عراق، وارد حرم امامین عسکریین(ع) ‌شدند، آنها ابتدا نگهبانان را خلع سلاح و همراه خادمان حرم، در یکی از غرفه‌های صحن حبس کردند و بعد با کارگذاری ۲۰۰ کیلو مواد منفجره TNT گنبد حرم مطهر را منفجر کردند.

وی ادامه داد: ۱۶ ماه بعد در ۲۷ جمادی الاول سال ۱۴۲۸ قمری(سه شنبه بیست و دوم خرداد سال ۱۳۸۶ هجری شمسی) دومین انفجار در حرم امامین عسکریین(ع) اتفاق افتاد. ساعت سه بامداد، تروریست‌ها با ورود به حرم مطهر و درگیری با محافظان حرم، اقدام به بمب‌گذاری کردند.آ نها در ساعت ۹ صبح دو بمب‌ را منفجر ‌کردند که در انفجار اول گلدسته سمت چپ حرم و در انفجار دوم، گلدسته سمت راست آن به طور کامل تخریب ‌شد.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات سامراء اضافه کرد: پس از فاجعه انفجار در سامراء توجهات به سمت بازسازی حرم معطوف شد، ستادعتبات عالیات با عزمی راسخ ضمن هماهنگی بامراجع عظام ایران وعراق، رئیس دیوان وقف شیعی و مسؤلان عراقی کار بازسازی در سامراء را آغاز کرد.البته فعالیت ستاد بازسازی عتبات عالیات در عراق بعد از سقوط رژیم بعث از سال ۸۶ آغاز شده بود، اما کار ساخت گنبد حرم مطهر امامین عسکریین (ع) در سال ۸۹، کلید خورد.این گنبد که با مساحت یک هزار و ۲۰۰ متر مربع بزرگترین گنبد در اعتاب مقدسه به شمار می‎آید در تابستان ۹۱ با بیش از ۲۳ هزار خشت طلا، طلاکاری شد.

اسماعیلی تاکید کرد: با وجود حساسیت‌ها و نا امنی‌های موجود در منطقه، ستاد بازسازی عتبات عالیات با تلاش بی‌وقفه و شبانه روزی و با استفاده ازمهندسان واستادکاران مجرب ایرانی، روند بازسازی را ادامه داد. مردم در مبارزه با تکفیری‌ها روند بازسازی را سرعت بخشیدند و به‌ویژه در سامراء با توجه به تمام نا امنی‌ها، مردم کمک‌های خود را فرستادند و استادکارها آمدند و بازسازی‌ها به‌خوبی انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: ساخت گنبد و طلاکاری آن، ساخت و نصب ساقه گنبد، کاشی‌کاری، آیینه کاری، سنگ کاری داخل حرم در کف و دیوارها و... توسط بهترین استاد کارهای ایرانی انجام گرفت. در این طرح‌ها ضمن برطرف شدن بسیاری از خسارت‌ها، به فضاهای موجود نیز اضافه شد و هم اکنون کار توسعه آنها ادامه دارد. دیگر فعالیت‌های عمده بازسازی عتبات عالیات در سامراء و حرم امامین عسکریین(ع) شامل مقاوم‌سازی ساقه‌های گنبد حرم مطهر و روا ق‌ها و صحن‌ها و ساخت اسکلت گنبد بود.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات سامراء گفت: پس از احیا و احداث گنبد شریف، کار طلاکاری و نصب خشت طلا انجام شد.ما برای جلوگیری از اتفاق‌هایی که ممکن بود در زمان تردد برای طلاکاران بیفتد، یک کارگاه مجهز طلاکاری را در سامراء احداث کردیم.با راه‌اندازی کارگاه طلاکاری، آبکاری و تولید خشت خام در صحن مطهر، استادکاران در سامراء مستقر شدند.علاوه براین۲پروژه بزرگ ساخت سرویس‌های بهداشتی وپروژه تصفیه آب سپتیک نیز اجرا شد.

وی افزود: به طور خلاصه دیگر پروژه‌های اجرا شده و در دست اجرا عبارتند از طلاکاری مقرنس ایوان باب القبله، مرمت وآبکاری خشتهای قدیمی طلا درسینه ایوان باب القبله(زیرمقرنس باب الدخول)، ساخت ۸در کوچک طلا در رواق‌های باب المراد و باب الدخول، ساخت در سرداب مقدس، ساخت پنجره فولادی سرداب مقدس(مقابل قبور مطهر)، گریو کتیبه گنبد و نقش اسمای چهارده معصوم(دور بیرونی گنبد)که کارآبکاری آن مراحل پایانی خود را طی می‌کند و طرح طلاکاری ایوان‌های باب المراد و باب الدخول که منتظر اعلام نظر رئیس دیوان وقف الشیعی عراق هستیم.

اسماعیلی ادامه داد:‌امیدواریم در یکی از مناسبت‌های نزدیک کار انتقال ضریح و نصب درها انجام گیرد. سعی می‌کنیم مراحل نصب ضریح امامین عسکریین (ع) را تا سالروز ولادت حضرت زهرا(س) یعنی تا پایان امسال داشته باشیم و از این پروژه رونمایی شود.