به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی طاهری، صبح دوشنبه در نشست با فعالان رسانه‌ای استان، با تشریح برنامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی گلستان اظهار کرد: این دانشگاه در دوره جدید مدیریتی، ارتقای علمی، گسترش فضای انقلابی و حفظ کیان دانشگاه را به‌عنوان سه محور اصلی فعالیت دنبال می‌کند.

وی با اشاره به پایان دوره پنج‌ساله نخست سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: برنامه تحولی پنج‌ساله دوم دانشگاه در قالب هشت بسته سیاستی تدوین شده و اجرای آن از آغاز سال تحصیلی جاری در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان و واحد گرگان ادامه داد: در ارزیابی عملکرد سال گذشته سازمان مرکزی، گلستان و اصفهان تنها استان‌هایی بودند که سهم درآمدهای غیرشهریه‌ای آن‌ها از کل درآمد دانشگاه از ۱۰ درصد فراتر رفت.

طاهری با تأکید بر ضرورت توسعه درآمدهای دانش‌بنیان بیان کرد: افزایش شهریه متناسب با تورم، فشار بیشتری بر خانواده‌ها وارد می‌کند و ممکن است توان آن‌ها برای تأمین هزینه تحصیل فرزندانشان را کاهش دهد؛ بنابراین، دانشگاه باید با ایجاد منابع درآمدی جایگزین، امکان برنامه‌ریزی بهتر برای توسعه علمی و پژوهشی را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: هدف دانشگاه آزاد اسلامی صرفاً فعالیت اقتصادی نیست، بلکه استفاده از ظرفیت علمی اعضای هیئت علمی، دانشجویان و امکانات دانشگاه برای حل مسائل استان و ایجاد درآمدهای پایدار است.

اجرای برنامه تحولی دوم

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان با اشاره به جزئیات برنامه تحولی پنج‌ساله دوم دانشگاه گفت: این برنامه هشت محور شامل تحول در نظام آموزش و پژوهش، دیپلماسی علمی و عمومی، رویکرد فرهنگی و دانشجویی، نظام اقتصادی و جذب اعضای هیئت علمی، نظام سلامت و بهداشت و درمان، نظام مدیریتی و اقتصادی، زیست‌بوم فناوری و نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان و اثربخشی دانشگاه در ابعاد درون‌سازمانی و برون‌سازمانی را در بر می‌گیرد.

طاهری افزود: در دوره جدید، ارزیابی عملکرد استان‌ها علاوه بر بررسی سالانه، به‌صورت فصلی نیز انجام می‌شود تا روند اجرای برنامه‌ها و میزان تحقق اهداف در واحدهای دانشگاهی با دقت بیشتری بررسی شود.

وی با اشاره به شهادت محمدمهدی طهرانچی در جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: با وجود این حادثه، روند فعالیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی بدون وقفه ادامه یافت و مدیریت دانشگاه در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین شد.

پرورش ماهی با مصرف کمتر آب

طاهری با اشاره به طرح‌های پژوهشی دانشگاه در حوزه آبزی‌پروری اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی در گلستان، استفاده از روش‌های نوین پرورش آبزیان می‌تواند به توسعه این بخش کمک کند.

وی افزود: در واحد دانشگاهی آزادشهر، روش پرورش ماهی به شیوه بایوفلاک در سامانه‌ای محدود و کنترل‌شده اجرا شده است؛ روشی که با مدیریت و بازچرخانی آب، نیاز به ورود و خروج مداوم آب را کاهش می‌دهد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان با بیان اینکه پس از اجرای این طرح، درخواست‌هایی از سوی استان‌های دیگر برای استفاده از این روش مطرح شده است، گفت: دانشگاه در حال پیگیری توسعه همکاری‌ها و انتقال دانش فنی این شیوه به سایر مناطق کشور است.

طاهری همچنین از پیگیری واگذاری حدود ۲۵ هکتار زمین برای توسعه فعالیت‌های تحقیقاتی آبزی‌پروری خبر داد و افزود: مراحل اولیه این واگذاری انجام شده و مجوزهای لازم از دستگاه‌های مرتبط دریافت شده است. با نهایی شدن فرایند، امکان توسعه طرح‌های پژوهشی و ایجاد مرکز تحقیقات آبزیان فراهم خواهد شد.

تولید لارو میگو در گلستان

وی یکی دیگر از برنامه‌های پژوهشی دانشگاه را فراهم کردن زمینه تولید لارو میگو در استان عنوان کرد و گفت: در حال حاضر، لارو مورد نیاز مزارع پرورش میگوی گلستان از مناطق جنوبی کشور تأمین می‌شود و دانشگاه در حال بررسی راهکارهای علمی برای سازگار کردن شرایط آب دریای خزر با پرورش لارو میگو است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان با اشاره به وجود حدود چهار هزار هکتار مزرعه پرورش میگو در سایت گمیشان اظهار کرد: در صورت موفقیت این پژوهش و فراهم شدن شرایط فنی و زیستی لازم، امکان تأمین بخشی از نیاز این مزارع در داخل استان فراهم می‌شود.

طاهری افزود: تحقق این هدف می‌تواند هزینه تأمین لارو برای پرورش‌دهندگان را کاهش دهد، دسترسی آن‌ها به نهاده مورد نیاز را آسان‌تر کند و به تقویت زنجیره تولید و اقتصاد آبزی‌پروری استان کمک کند.

آزمایشگاه ژنتیک و دوپینگ اسب

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان گلستان در حوزه اسب و سوارکاری گفت: راه‌اندازی آزمایشگاه تخصصی ژنتیک و دوپینگ اسب در واحد دانشگاهی گنبدکاووس از برنامه‌هایی است که دانشگاه در حال پیگیری آن است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان افزود: با توجه به جایگاه اسب‌دوانی در منطقه و اهمیت آن در میان مردم، به‌ویژه جامعه ترکمن، ایجاد زیرساخت‌های تخصصی برای آزمایش و بررسی اسب‌ها می‌تواند بخشی از نیاز این حوزه را برطرف کند.

طاهری با بیان اینکه رایزنی با سرمایه‌گذار و پیگیری مجوزهای لازم انجام شده است، گفت: توسعه خدمات مرتبط با سوارکاری، از جمله ایجاد مرکز تخصصی شامل خدمات درمانی، پانسیون و آموزش‌های مهارتی نیز در برنامه‌های دانشگاه قرار دارد.

وی ابراز امیدواری کرد با راه‌اندازی این مجموعه، علاوه بر پاسخ‌گویی به نیازهای استان گلستان، امکان ارائه خدمات به فعالان این حوزه در استان‌های همجوار نیز فراهم شود.

مهارت‌آموزی دانش‌آموزان و دانشجویان

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان با اشاره به همکاری این دانشگاه با آموزش‌وپرورش برای آموزش مهارت‌های فنی به هنرجویان هنرستان‌ها اظهار کرد: بخشی از آموزش‌های عملی دانش‌آموزان با استفاده از کارگاه‌ها و امکانات دانشگاه آزاد اسلامی انجام می‌شود.

طاهری افزود: این همکاری زمینه استفاده هنرجویان از امکانات تخصصی دانشگاه را فراهم کرده و در برخی رشته‌ها، دانش‌آموزان علاوه بر یادگیری مهارت، امکان کسب تجربه کاری و درآمد را نیز پیدا کرده‌اند.

وی با اشاره به آموزش مهارت‌های مرتبط با مکانیک ماشین‌آلات سنگین گفت: توسعه این دوره‌ها می‌تواند زمینه تربیت نیروی ماهر بومی را فراهم کند و نیاز به استفاده از متخصصان غیربومی را کاهش دهد.

طاهری همچنین طرح پویش را از دیگر برنامه‌های دانشگاه برای تقویت اشتغال دانشجویان دانست و گفت: در این طرح، دانشجویان متناسب با رشته تحصیلی خود در مجموعه‌های کاری و صنعتی حضور پیدا می‌کنند تا در کنار تحصیل، تجربه عملی به دست آورند و از مزایای مالی همکاری نیز بهره‌مند شوند.

وی تأکید کرد: همراه شدن دانش نظری با تجربه عملی می‌تواند شانس اشتغال فارغ‌التحصیلان را افزایش دهد و زمینه ادامه همکاری آن‌ها با مجموعه‌هایی را فراهم کند که در دوران تحصیل در آن‌ها تجربه کسب کرده‌اند.

همکاری با صنایع و توسعه کشاورزی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان با اشاره به فعالیت کارگروه‌های مسئله‌یاب در دانشگاه اظهار کرد: این کارگروه‌ها با حضور اعضای هیئت علمی، مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی را بررسی می‌کنند و متناسب با تخصص‌های موجود، برای ارائه راهکارهای علمی و فنی وارد همکاری می‌شوند.

طاهری همچنین از پیگیری استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی برای توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان خبر داد و گفت: دانشگاه در حال رایزنی با اداره کل امور مالیاتی و مجموعه‌های صنعتی است تا زمینه هدایت بخشی از منابع مالی بنگاه‌های تولیدی به طرح‌های دانش‌بنیان فراهم شود.

وی افزود: این همکاری می‌تواند ضمن کمک به حل مشکلات فنی و تولیدی صنایع، منابع بیشتری را به فعالیت‌های علمی و پژوهشی اختصاص دهد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی دانشگاه اظهار کرد: حدود ۱۴۰ هکتار زمین کشاورزی در اختیار واحدهای دانشگاهی استان قرار دارد که در سال‌های اخیر بخش بیشتری از این ظرفیت برای فعالیت‌های علمی و پژوهشی مورد استفاده قرار گرفته است.

طاهری افزود: بهره‌برداری از این زمین‌ها صرفاً با هدف کسب درآمد کشاورزی انجام نمی‌شود، بلکه اعضای هیئت علمی و متخصصان نیز از آن‌ها برای اجرای فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی استفاده می‌کنند.

گلخانه فرهیختگان و خدمات شهری

طاهری با اشاره به فعالیت گلخانه فرهیختگان در واحد گرگان گفت: این مجموعه با تکیه بر تجربه به‌دست‌آمده و تنوع محصولات، در زمینه عرضه گل‌های زینتی فعالیت می‌کند و عرضه محصولات با قیمت مناسب از اهداف آن است.

وی همچنین از همکاری دانشگاه با شهرداری‌های استان در زمینه مطالعات تخصصی و اجرای برخی پروژه‌های عمرانی خبر داد و گفت: استفاده از دانش و روش‌های علمی در این پروژه‌ها می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت خدمات شهری کمک کند.

آموزش مهندسان و پزشکان

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان با اشاره به برگزاری دوره‌های ارتقای پایه نظام مهندسی ساختمان در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان و گنبدکاووس اظهار کرد: حدود ۷۰۰ نفر از اعضای نظام مهندسی ساختمان استان در این دوره‌ها شرکت کرده‌اند و این همکاری طی سال‌های اخیر ادامه داشته است.

وی همچنین از راه‌اندازی مرکز مهارت‌آموزی علوم پزشکی در گرگان خبر داد و افزود: این مرکز با هدف ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای پزشکان فعالیت می‌کند و چند دوره آموزشی در آن برگزار شده است.

طاهری گفت: پیگیری راه‌اندازی کلینیک‌های تخصصی سلامت در واحدهای دانشگاهی استان نیز در دستور کار قرار دارد و بخشی از مجوزهای مورد نیاز دریافت شده است.

توسعه انرژی خورشیدی و تولید پوشاک

وی با اشاره به فعالیت‌های واحد دانشگاهی علی‌آبادکتول اظهار کرد: کارگاه طراحی و دوخت این واحد با همکاری مجموعه‌هایی که به پوشاک تخصصی نیاز دارند، فعالیت می‌کند و دانشجویان ضمن کسب تجربه عملی، در فرایند تولید مشارکت دارند.

طاهری افزود: محصولات این کارگاه برای برخی مجموعه‌ها، از جمله بیمارستان‌ها و کارخانه‌ها، با قیمت مناسب تولید می‌شود و این فعالیت علاوه بر ایجاد درآمد برای دانشجویان، به توسعه درآمدهای غیرشهریه‌ای دانشگاه نیز کمک می‌کند.

وی همچنین به فعالیت دانشکده انرژی واحد علی‌آبادکتول در حوزه انرژی خورشیدی اشاره کرد و گفت: این دانشکده همکاری‌هایی را با مجموعه‌های فعال در زمینه احداث سامانه‌های خورشیدی آغاز کرده است تا از ظرفیت استادان متخصص برای اجرای پروژه‌ها و توسعه این بخش استفاده شود.

بزرگداشت مفاخر علمی گلستان

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان با اشاره به برنامه‌های فرهنگی دانشگاه گفت: بزرگداشت شخصیت‌های علمی و فرهنگی استان و معرفی مفاخر گلستان در سطح ملی و بین‌المللی از دیگر محورهای فعالیت دانشگاه است.

طاهری افزود: دانشگاه در زمینه معرفی و بزرگداشت میر سید شریف جرجانی فعالیت‌هایی انجام داده و پیگیری‌هایی نیز برای برگزاری همایش بزرگداشت حکیم سید اسماعیل جرجانی در حال انجام است.

وی اظهار کرد: مکاتبات و هماهنگی‌های لازم برای پیشبرد برنامه‌های مرتبط با بزرگداشت این شخصیت علمی و پیگیری ثبت جهانی او نیز در دستور کار قرار دارد.

ارتقای جایگاه فرهنگی واحدها

طاهری در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان اشاره کرد و گفت: سه واحد دانشگاهی استان در سال گذشته در شمار واحدهای برتر فرهنگی کشور قرار گرفتند و سایر واحدها نیز در ارزیابی‌ها ارتقای جایگاه داشتند.

وی همچنین از ایجاد نانوایی در برخی واحدهای دانشگاهی خبر داد و افزود: این اقدام با هدف تأمین نان تازه برای دانشجویان و کارکنان انجام شده و در کنار ارائه خدمات به جامعه دانشگاهی، بخشی از ظرفیت‌های اجرایی دانشگاه را نیز فعال کرده است.

برگزاری یادواره شهدای دانشجو

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان با اشاره به برگزاری دومین کنگره ملی چهار هزار شهید استان گلستان گفت: دانشگاه آزاد اسلامی استان میزبان یادواره شهدای دانشجوی استان خواهد بود و این مراسم در سالن دکتر ابراهیمی دانشگاه برگزار می‌شود.

طاهری با تأکید بر اهمیت پاسداشت یاد و خاطره شهدا افزود: فعالیت‌های فرهنگی و دانشجویی در کنار برنامه‌های علمی و پژوهشی، بخشی از مسئولیت‌های دانشگاه در مسیر خدمت به جامعه است.