به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله امیری در تشریح برنامه‌های سفر وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: در این سفر تعدادی از پروژه‌های آموزشی، ورزشی و فرهنگی استان که برخی از آن‌ها سال‌ها متوقف مانده بودند با پیگیری‌های ویژه استاندار همدان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه‌های مرتبط به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند.

وی افزود: افتتاح پیست دوومیدانی مجتمع ورزشی شهدای الوند، کانون فرهنگی تربیتی شهید سلیمانی اسدآباد، استخر دانش آموزی، مدرسه ۱۲ کلاسه و ساختمان آموزشی دانشگاه فرهنگیان از مهم‌ترین برنامه‌های سفر وزیر آموزش و پرورش به همدان است.

مدیرکل حوزه استاندار همدان ادامه داد: همچنین در این سفر، کلنگ زنی ساخت نمازخانه مدارس و آغاز عملیات اجرایی هم‌زمان ۶ مدرسه و ۲ مدرسه «حیات طیبه» در دستور کار قرار دارد.

امیری با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف و به سرانجام رساندن پروژه‌های نیمه تمام و راکد تصریح کرد: هم‌افزایی و پیگیری مستمر مجموعه مدیریت استان، نمایندگان مردم در خانه ملت و مدیران اجرایی بستر لازم را برای تکمیل طرح‌هایی فراهم کرده که سال‌ها در انتظار بهره‌برداری و استفاده دانش‌آموزان و مردم عزیز بودند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این پروژه‌ها و آغاز عملیات اجرایی طرح‌های جدید گامی موثر در راستای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و تربیتی، ارتقای سرانه ورزشی دانش‌آموزان و تحقق عدالت آموزشی در سطح استان همدان محسوب می‌شود.