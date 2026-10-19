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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۱

خودروی حامل خوراکی‌های قاچاق در نطنز توقیف شد

خودروی حامل خوراکی‌های قاچاق در نطنز توقیف شد

کاشان - فرمانده انتظامی شهرستان نطنز از کشف محموله خوراکی‌های قاچاق به ارزش ۳ میلیارد ریال در بازرسی از یک دستگاه وانت پراید در یکی از محورهای مواصلاتی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مهدی حاجی‌بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی نطنز در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا، هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه وانت پراید مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، یک‌هزار و ۴۴۰ قوطی نوشیدنی انرژی‌زا، چهار بسته کاپوچینو و یک‌هزار بسته آدامس قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نطنز ارزش این محموله را سه میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی شد که پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6982578

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