خودرویی با سرعت ۲۰۵ کیلومتر در آزادراه اصفهان-نطنز توقیف شد

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه جزئیات این عملیات اظهار کرد: در جریان پایش مستمر مسیرهای پرتردد، تیم گشت پلیس راه شاهینشهر-کاشان موفق به شناسایی یک دستگاه خودروی سواری تویوتا شد که با سرعت غیرمجاز و بسیار بالای ۲۰۵ کیلومتر بر ساعت در حال حرکت در آزادراه اصفهان به نطنز بود.
وی تصریح کرد: این سرعت غیرمجاز، به دلیل پتانسیل بالای حادثهسازی و تهدید جانی برای راننده و سایر کاربران جاده، به سرعت کنترل و خودرو متوقف گردید. بر اساس قوانین جاری، راننده خودرو به دلیل ارتکاب تخلف حادثهساز تحت پیگرد قرار گرفته و خودرو نیز طبق ضوابط قانونی توقیف شد.
سرهنگ میرزایی با اشاره به خطرات ناشی از رانندگی با سرعتهای بالا، هشدار داد: سرعت غیرمجاز و سبقتهای خطرناک، همچنان از اصلیترین و مهلکترین عوامل بروز تصادفات جادهای و تلفات جانی در کشور محسوب میشوند.
وی افزود که تجهیزات خودرو و مهارت راننده در سرعتهای بسیار بالا، توانایی واکنش به موانع ناگهانی را از بین میبرد و کوچکترین خطا میتواند منجر به فاجعه شود.
رئیس پلیس راه استان اصفهان ابراز کرد: از تمامی رانندگان و مسافران درخواست شد با درک مسئولیت اجتماعی خود، با رعایت سرعت مطمئنه و توجه کامل به تابلوهای راهنمایی و علائم هشداردهنده، از رفتارهای پرخطر در مسیر پرهیز کنند.
وی با تأکید بر اهمیت صبر و حوصله در رانندگی، خاطرنشان کرد: باید به خاطر رسیدن چند دقیقه زودتر به مقصد، سلامت و جان خود و سایر انسانها را به بازی نگذارید؛ هیچ مقصدی ارزش به خطر افتادن جان انسانها را ندارد.
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