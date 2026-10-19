تگرگ ۱۵۰ میلیارد تومان به باغات پیرانشهر خسارت زد

عمر علیپور، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی منطقه اظهار کرد: پیرانشهر با برخورداری از ۵۳ هزار هکتار اراضی کشاورزی، یکی از قطب‌های کشاورزی استان آذربایجان غربی به شمار می‌رود. همچنین سطح باغات شهرستان ۶ هزار و ۲۸۰ هکتار است که حدود ۵ هزار هکتار آن به باغات سیب اختصاص دارد و پیش‌بینی برداشت ۶۵ هزار تن سیب در سال جاری داریم.

وی با اشاره به خسارات ناشی از بارش تگرگ روز جمعه افزود: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد حدود ۹۰ هکتار از باغات شهرستان دچار خسارت شده‌اند و میزان زیان وارده حدود ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

علیپور تصریح کرد: موضوع خسارات واردشده به باغداران به مسئولان شهرستان و استان منعکس شده و با دستور فرماندار و پیگیری نماینده شهرستان، موضوع از طریق استانداری و وزارت جهاد کشاورزی در حال پیگیری است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی پیرانشهر همچنین از برنامه نصب دو سامانه ضدتگرگ در منطقه خبر داد؛ اقدامی که با هدف کاهش خسارات احتمالی ناشی از بارش تگرگ و حمایت از تولیدات باغی شهرستان دنبال می‌شود.

علیپور گفت: با توجه به سهم قابل‌توجه باغات سیب در اقتصاد کشاورزی پیرانشهر، جبران خسارت باغداران آسیب‌دیده و توسعه زیرساخت‌های پیشگیرانه می‌تواند نقش مهمی در حمایت از تولیدکنندگان و کاهش آسیب‌پذیری بخش کشاورزی منطقه داشته باشد.