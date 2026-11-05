به گزارش خبرگزاری مهر، فائزه نیرومند بخشدار کهورستان به همراه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خمیر از مزارع آسیب دیده در منطقه چاه ماخور بازدید کرد و از نزدیک در جریان میزان خسارات وارد شده به محصولات کشاورزی ناشی از بارش تگرگ قرار گرفت.

نیرومند در حاشیه این بازدید با اشاره به شدت خسارات وارده، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مزارع منطقه چاه ماخور بر اثر بارش تگرگ دچار آسیب شده‌اند و در برخی نقاط میزان خسارت به محصولات کشاورزی به ۱۰۰ درصد رسیده است.

وی افزود: در همین راستا مقرر شد کارشناسان جهاد کشاورزی با حضور در منطقه و انجام بررسی‌های میدانی میزان دقیق خسارات وارده به مزارع را برآورد و گزارش نهایی را اعلام کنند.

بخشدار کهورستان با تأکید بر ضرورت رسیدگی به وضعیت کشاورزان آسیب دیده، ارزیابی سریع خسارات و پیگیری حمایت‌های لازم برای جبران زیان‌های وارده به بهره‌برداران بخش کشاورزی را از مهم‌ترین اقدامات مورد نیاز پس از این حادثه عنوان کرد.