مختومه شدن ۲۹ پرونده در دورود با صلح و سازش

به گزارش خبرگزاری مهر، تلاش و میانجیگری کارکنان شعبه هفت مجتمع قضایی شورای حل اختلاف شهرستان دورود به سازش قطعی در ۲۹ فقره پرونده حقوقی و کیفری و مختومه شدن این پرونده‌ها با رضایت طرفین انجامید.

این پرونده‌ها با پیگیری اعضا و کارکنان شعبه هفت مجتمع قضایی شورای حل اختلاف دورود و با هدف ترویج فرهنگ صلح و سازش و تقویت روحیه گذشت در جامعه، به توافق نهایی طرفین منجر شد.

پرونده‌های مختومه‌شده موضوعات متنوعی از جمله مطالبه وجه و ایفای تعهد، تصادف، تهدید، تنظیم سند، توهین، مطالبه سفته، استرداد لاشه چک و حوادث حین کار را در بر می‌گرفت.

شورای حل اختلاف شهرستان دورود با قدردانی از تلاش کارکنان این شعبه، سازش در این پرونده‌ها را گامی در مسیر گسترش فرهنگ صلح و سازش، تحقق اهداف قوه قضائیه و تقویت عدالت اجتماعی دانست.

توسعه سازش و حل‌وفصل اختلافات از طریق گفت‌وگو و میانجیگری، علاوه بر کمک به کاهش اختلافات قضایی، می‌تواند در افزایش رضایت‌مندی مراجعان و تحکیم روابط اجتماعی مؤثر باشد.