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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۷

مدیریت تغییر اقلیم برای پیشگیری از سیلاب و کم‌آبی در استان سمنان

مدیریت تغییر اقلیم برای پیشگیری از سیلاب و کم‌آبی در استان سمنان

سمنان- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان با اشاره به پیامدهای تغییر اقلیم بر منابع آبی استان، پیش‌بینی دقیق شرایط اقلیمی و مدیریت به‌موقع را ضروری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید احسانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در شرکت آب منطقه‌ای سمنان، با اشاره به پیامدهای تغییر اقلیم بر منابع آبی استان، بر اهمیت نوع و الگوی تغییرات اقلیمی در تعیین وضعیت آینده ذخایر آبی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه آثار تغییرات اقلیمی بر منابع آب به نوع بارش‌ها و میزان آن بستگی دارد، افزود: در صورتی که این تغییرات با افزایش بارش برف همراه باشد، می‌توان از این روند استقبال کرد؛ چراکه برف نقش مؤثری در تغذیه منابع آب زیرزمینی دارد.

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان با اشاره به تأثیر بارش برف بر پایداری منابع آبی اظهار کرد: این نوع بارش می‌تواند به تغذیه منابع آب زیرزمینی از جمله چشمه‌ها، قنات‌ها و چاه‌ها کمک کند و در تقویت چرخه تأمین آب استان مؤثر باشد.

احسانی ادامه داد: افزایش نسبی بارش‌ها، اعم از برف و باران، در صورت تحقق شرایط مطلوب می‌تواند به تقویت منابع آبی و افزایش ذخایر مخازن سدها منجر شود.

وی با تأکید بر اینکه تغییرات اقلیمی لزوماً به بهبود وضعیت منابع آب منجر نمی‌شود، تصریح کرد: در صورتی که الگوی تغییرات اقلیمی با افزایش مؤثر بارش‌ها و بهبود وضعیت ذخایر آبی همراه نباشد، این تغییرات می‌تواند پیامدهای نامطلوبی از جمله افزایش خطر وقوع سیلاب به دنبال داشته باشد.

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان با اشاره به ضرورت آمادگی در برابر پیامدهای تغییر اقلیم خاطرنشان کرد: پیش‌بینی دقیق تغییرات اقلیمی و مدیریت به‌موقع شرایط، نقش مهمی در کاهش خطر وقوع سیلاب و پیشگیری از مشکلات ناشی از کمبود آب دارد.

کد مطلب 6982772

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