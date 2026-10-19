به گزارش خبرنگار مهر، حمید احسانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در شرکت آب منطقه‌ای سمنان، با اشاره به پیامدهای تغییر اقلیم بر منابع آبی استان، بر اهمیت نوع و الگوی تغییرات اقلیمی در تعیین وضعیت آینده ذخایر آبی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه آثار تغییرات اقلیمی بر منابع آب به نوع بارش‌ها و میزان آن بستگی دارد، افزود: در صورتی که این تغییرات با افزایش بارش برف همراه باشد، می‌توان از این روند استقبال کرد؛ چراکه برف نقش مؤثری در تغذیه منابع آب زیرزمینی دارد.

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان با اشاره به تأثیر بارش برف بر پایداری منابع آبی اظهار کرد: این نوع بارش می‌تواند به تغذیه منابع آب زیرزمینی از جمله چشمه‌ها، قنات‌ها و چاه‌ها کمک کند و در تقویت چرخه تأمین آب استان مؤثر باشد.

احسانی ادامه داد: افزایش نسبی بارش‌ها، اعم از برف و باران، در صورت تحقق شرایط مطلوب می‌تواند به تقویت منابع آبی و افزایش ذخایر مخازن سدها منجر شود.

وی با تأکید بر اینکه تغییرات اقلیمی لزوماً به بهبود وضعیت منابع آب منجر نمی‌شود، تصریح کرد: در صورتی که الگوی تغییرات اقلیمی با افزایش مؤثر بارش‌ها و بهبود وضعیت ذخایر آبی همراه نباشد، این تغییرات می‌تواند پیامدهای نامطلوبی از جمله افزایش خطر وقوع سیلاب به دنبال داشته باشد.

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان با اشاره به ضرورت آمادگی در برابر پیامدهای تغییر اقلیم خاطرنشان کرد: پیش‌بینی دقیق تغییرات اقلیمی و مدیریت به‌موقع شرایط، نقش مهمی در کاهش خطر وقوع سیلاب و پیشگیری از مشکلات ناشی از کمبود آب دارد.