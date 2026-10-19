هنگام خرید پژو ۲۰۷ به چه نکاتی توجه کنیم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پژو ۲۰۷ یکی از محبوب‌ترین و پرتقاضاترین خودروهای بازار کشور است. بازار خرید و فروش داغ این هاچ‌بک جوان‌پسند نباید باعث شود خریداران بدون بررسی دقیق فنی، بدنه و نکات حقوقی وارد معامله شوند. شتاب‌زدگی در خرید ۲۰۷ می‌تواند هزینه‌های مالی سنگین و دردسرهای غیرقابل جبرانی به همراه داشته باشد. اگر تصمیم نهایی خود را برای خرید این خودرو گرفته‌اید، مطالعه دقیق نکات زیر الزامی است تا خریدی امن، مطمئن و با ارزش واقعی را تجربه کنید.

توجه به تیپ خودرو؛ تفاوت قیمت تا ۱.۷ میلیارد تومان!

پژو ۲۰۷ بیشترین تنوع تیپ را در کل تاریخ خودروسازی ایران به خود اختصاص داده است. از شروع تولید آن در سال ۱۳۸۹ تا به امروز (مهر ماه ۱۴۰۵)، بیش از ۱۵ تیپ گوناگون از این خودرو روانه بازار شده و ایران‌خودرو هم‌اکنون ۶ تیپ مختلف از آن را روی خط تولید دارد.

تفاوت تیپ‌ها صرفا به شیشه دودی یا رینگ اسپرت خلاصه نمی‌شود؛ دامنه تغییرات از نوع موتور (TU۳، TU۵ یا TU۵P) و سیستم انتقال قدرت (گیربکس ۵ سرعته دستی، ۶ سرعته دستی و اتوماتیک‌های ۴ یا ۶ سرعته) تا سقف شیشه‌ای (پانوراما)، ترمزهای عقب دیسکی یا کاسه‌ای و فرمان برقی یا هیدرولیک گسترده است. این تفاوت فنی و آپشنی در بازار آزاد باعث شده اختلاف قیمت میان برخی از تیپ‌های ۲۰۷ حتی به ۱.۷ میلیارد تومان هم برسد. بنابراین قدم اول در خرید ۲۰۷، آشنایی با تیپ‌های مختلف این خودرو و قیمت هر یک از آن‌ها است.

ضرورت کارشناسی کامل فنی و بررسی استهلاک پنهان

پژو ۲۰۷ به دلیل استهلاک بالای قطعات جلوبندی، سیستم خنک‌کننده موتور و بخش تعلیق، خودرویی حساس محسوب می‌شود. ضعف‌های رایج مانند نشتی واشر سرسیلندر، فرسودگی دسته موتورها و هرزگردها، خرابی اویل پمپ یا داغ کردن گیربکس‌های اتوماتیک از نقص‌های پرتکرار این مدل هستند.

حتی اگر با خودرویی کم‌کارکرد و جدید روبه‌رو هستید، به‌هیچ‌وجه از کارشناسی ماشین پیش از پرداخت وجه صرف‌نظر نکنید. بسیاری از نقص‌ها تنها توسط کارشناسان باتجربه قابل تشخیص هستند. کارشناسی فنی علاوه بر تضمین سلامت قطعات، قیمت‌گذاری منصفانه را ممکن می‌سازد.

توجه به ترفندهای رایج در بازار خودروهای دست دوم

بازار خودروهای پرطرفدار همیشه بستر سوءاستفاده واسطه‌ها و دلالان سودجو است. یکی از شایع‌ترین ترفندها در هنگام خرید ۲۰۷، دستکاری کیلومترشمار برای کم‌کارکرد جلوه دادن خودرو است؛ دلالان با تعویض روکش فرمان، پدال‌ها و سردنده فرسوده، وضعیت ظاهری اتاق را نو نشان می‌دهند.

ترفند خطرناک‌تر، مخفی کردن تصادفات سنگین است. برخی افراد خودروهای چپی یا دوتکه را با رنگ‌کاری ماهرانه، صافکاری بدون رنگ (PDR) و پولیش‌کاری حرفه‌ای بازسازی می‌کنند و تشخیص این موضوع برای افراد غیرمتخصص امکان‌پذیر نیست. سلامت شاسی‌ها، سقف، موم‌کشی‌های فابریک لبه گلگیرها و ستون‌ها حتما باید با دستگاه ضخامت‌سنج دیجیتال رنگ توسط کارشناس خبره تایید شود.

حساسیت‌های سیستم برقی و شبکه مالتی‌ پلکس

سیستم برق پژو ۲۰۷ در مدل‌های قدیمی بر پایه نودهای فرانسوی و در مدل‌های جدیدتر بر بستر شبکه‌های توسعه‌یافته داخلی طراحی شده است. سوختن یونیت مالتی‌ مدیا، ایراد در سیم‌کشی پشت آمپر و خطاهای سنسور اکسیژن یا دریچه گاز برقی از اشکالات رایج این سیستم هستند. هنگام خرید ۲۰۷، تمامی آپشن‌ها اعم از کلیدهای مولتی ‌مدیا روی فرمان، سیستم تهویه خودکار، آینه‌های تاشو برقی و دوربین دنده عقب را جداگانه بررسی و تست کنید.

توجه به نکات حقوقی در خرید ۲۰۷

توجه به نکات حقوقی در خرید ۲۰۷ برای جلوگیری از دردسرهای احتمالی بعدی ضروری است. کارت ملی و شناسنامه فروشنده را با مشخصات روی برگ سبز (سند مالکیت خودرو) و سند ایران خودرو مطابقت دهید. اگر با وکیل فروشنده معامله می‌کنید، اعتبار وکالت‌نامه و داشتن حق اخذ ثمن را از دفترخانه اسناد رسمی استعلام بگیرید.

پیش از پرداخت بیعانه، خلافی، عوارض شهرداری، مالیات نقل و انتقال و خصوصا وضعیت قضایی پلاک را استعلام کنید تا خودرو توقیف نباشد. شروط فسخ معامله در صورت مغایرت وضعیت فنی و بدنه، مهلت تعویض پلاک (حداکثر ۱۰ تا ۱۵ روز کاری) و نحوه پرداخت مبالغ (چک رمزدار یا پایا فقط در وجه مالک رسمی) را صراحتا در قولنامه قید کنید.

توجه داشته باشید که چالش‌های حقوقی تنها باعث طولانی شدن فرآیند نقل و انتقال مالکیت خودرو نمی‌شوند؛ بلکه گاهی اوقات خسارت‌های مالی زیادی نیز روی دست شما می‌گذارند. اگر به هر دلیل با موضوعات حقوقی خرید و فروش خودرو آشنایی ندارید، می‌توانید از کارشناسان متخصص در این زمینه کمک بگیرید.