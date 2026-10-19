به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام پیام عبدالملکی، ظهر دوشنبه در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: این همایش با هدف تبیین جایگاه واقعی زن کرد و معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و چهره‌های شاخص بانوان کردستان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به استقبال پژوهشگران از این رویداد افزود: ۱۵۰ اثر به دبیرخانه همایش ارسال شده که در بخش علمی، ۹۱ مقاله در شش محور دریافت و پس از بررسی، در اختیار کمیته داوری قرار گرفته است.

عبدالملکی با بیان اینکه سه اثر برتر این بخش مورد تجلیل قرار می‌گیرند، ادامه داد: هشت مقاله نیز شایسته تقدیر شناخته شده‌اند و آثاری که امتیاز بالاتر از ۷۰ را کسب کنند، در قالب پوستر در محل برگزاری همایش به نمایش گذاشته می‌شوند.

دبیر همایش ملی «بانوی کرد» از دریافت ۲۰۰ اثر در بخش رسانه خبر داد و گفت: آثار رسانه‌ای شامل خبر، یادداشت و گزارش است که پس از ارزیابی توسط داوران، آثار برگزیده معرفی خواهند شد.

وی اضافه کرد: در جریان این همایش، سه جلد کتاب شامل «زنان کرد»، «بانوی کرد و خانواده» و « شخصیت فاطمه گلواخی» رونمایی می‌شود و مجموعه مقالات و آثار برتر ۱۱ نفر از صاحبان اثر نیز به چاپ خواهد رسید.

معرفی هویت و ظرفیت‌های زن کرد به جامعه

عبدالملکی با تأکید بر ضرورت بازشناسی جایگاه زن کرد عنوان کرد: بانوی کرد باید متناسب با ظرفیت‌ها و شایستگی‌های واقعی خود به جامعه معرفی شود و شعارهای مطرح‌شده درباره جایگاه او نیز با تبیین توانمندی‌ها و ویژگی‌هایش، پشتوانه‌ای روشن و قابل درک پیدا کند.

وی با اشاره به ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی زنان کرد افزود: مهر و عطوفت، غیرت، شجاعت، مهمان‌نوازی و حضور مؤثر در عرصه‌های مختلف اجتماعی از جمله ظرفیت‌هایی است که باید به‌درستی معرفی شود.

مدیر حوزه علمیه خواهران کردستان با بیان اینکه بانوان شاخص و مفاخر زن کرد در دوره‌های مختلف تاریخی باید بیشتر شناسانده شوند، گفت: معرفی زنان موفق و چهره‌های معاصر می‌تواند زمینه آشنایی جامعه با توانمندی‌ها و نقش‌آفرینی بانوان کرد را فراهم کند.

دبیر همایش ملی «بانوی کرد» با اشاره به برنامه زمان‌بندی این رویداد اظهار کرد: پنل‌های تخصصی همایش روز دوم آبان برگزار می‌شود و آیین اصلی و اختتامیه نیز روز سوم آبان‌ماه در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی شده است ۴۰۰ تا ۵۰۰ مهمان در این همایش حضور داشته باشند، تأکید کرد: هدف اصلی این رویداد، معرفی هرچه بهتر بانوی کرد، تبیین جایگاه و ظرفیت‌های او و شناساندن زنان موفق به جامعه است و باید تلاش شود اهداف پیش‌بینی‌شده همایش به‌طور کامل محقق شود.