عبدالملکی: ۸۰ مقاله به همایش ملی بانوی کرد ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام پیام عبدالملکی بعدازظهر سه‌شنبه در جلسه هماهنگی همایش ملی بانوی کرد در سنندج اظهار کرد: این همایش با هدف تبیین جایگاه هویتی و اجتماعی زنان کرد، معرفی مفاخر و چهره‌های اثرگذار و بازشناسی نقش بانوان در خانواده و جامعه طراحی شده است.

وی با بیان اینکه موضوع زن کرد ظرفیت‌های گسترده‌ای برای پژوهش علمی و فرهنگی دارد، افزود: در بررسی‌های انجام‌شده، ابعاد مختلفی از نقش زنان کرد در تربیت نسل، تحکیم خانواده، فعالیت‌های اقتصادی، حضور اجتماعی و عرصه‌های ایثار و فداکاری مورد توجه قرار گرفته است که ضرورت معرفی و بررسی بیشتر این ظرفیت‌ها را نشان می‌دهد.

دبیر همایش ملی بانوی کرد با اشاره به ضرورت معرفی مفاخر تاریخی و معاصر استان گفت: برخی از زنان برجسته کردستان، با وجود نقش‌آفرینی‌های مهم، همچنان برای بخش قابل توجهی از جامعه ناشناخته‌اند و باید برای معرفی بهتر زندگی و دستاوردهای آنان تلاش شود.

عبدالملکی از فاطمه گلباخی به‌عنوان یکی از چهره‌هایی نام برد که ظرفیت معرفی در سطح ملی را دارد و افزود: در میان زنان معاصر نیز بانوانی از کردستان در حوزه‌های علمی و تخصصی فعالیت‌های ارزشمندی داشته‌اند که باید بیشتر معرفی شوند.

وی با اشاره به شناسایی بیش از ۳۰ چهره شاخص زن در جریان فعالیت‌های مقدماتی همایش، بر ضرورت آشنایی نسل جوان با زنان موفق و اثرگذار کرد تأکید کرد.

مدیر حوزه های علمیه خواهران کردستان با اشاره به روند شکل‌گیری این رویداد اظهار کرد: ایده برگزاری همایش از حدود دو سال پیش مطرح شد و پس از مشورت با صاحب‌نظران، تشکیل دبیرخانه، ایجاد کمیته علمی و دریافت مجوزهای لازم، فراخوان مقاله در سطح کشور به‌ویژه استان‌های کردنشین منتشر شد.

عبدالملکی ادامه داد: با وجود محدودیت منابع پژوهشی درباره برخی موضوعات مرتبط با زنان کرد، حدود ۸۰ مقاله به دبیرخانه ارسال شد که آثار برگزیده پس از داوری در شش محور علمی انتخاب شدند.

وی از آماده‌سازی سه جلد کتاب برای رونمایی در روز همایش خبر داد و گفت: در کنار بخش علمی، جشنواره فرهنگی نیز با محوریت آثاری همچون شعر، داستان، کلیپ، نقاشی و دیگر تولیدات هنری برگزار شد که حدود ۱۴۳ اثر به دبیرخانه رسید و مورد ارزیابی قرار گرفت.

انتخاب ۱۰ بانوی برگزیده از میان چهره‌های شناسایی‌شده

عبدالملکی با اشاره به برنامه انتخاب و معرفی بانوان برگزیده اظهار کرد: در جریان بررسی و ارزیابی بانوان موفق، اطلاعات حدود ۵۱۲ نفر از چند استان گردآوری شد و پس از بررسی‌های انجام‌شده، ۳۴ نفر به‌عنوان گزینه‌های شاخص انتخاب شدند.

وی افزود: در مرحله نهایی، ۱۰ بانو برای دریافت جایزه ویژه بانوی کرد انتخاب شده‌اند که در روز برگزاری همایش معرفی و تجلیل خواهند شد.

دبیر همایش ملی بانوی کرد با اشاره به نقش زنان کرد در عرصه ایثار و مقاومت گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده در این جلسه، از مجموع هفت هزار شهیده زن در کشور، حدود ۲ هزار و ۶۰۰ نفر از بانوان کرد هستند؛ ظرفیتی که به گفته وی، ضرورت معرفی بیشتر نقش زنان کرد در تاریخ معاصر ایران را نشان می‌دهد.

وی همچنین بر اهمیت توجه به مؤلفه‌های هویتی زنان کرد، از جمله جایگاه خانواده، پوشش و ویژگی‌های فرهنگی تأکید کرد و افزود: معرفی این ظرفیت‌ها باید با نگاهی علمی و با هدف شناخت دقیق‌تر نقش زنان در جامعه دنبال شود.

عبدالملکی با بیان اینکه همایش ملی بانوی کرد متعلق به مجموعه استان است، از همراهی حوزه‌های علمیه، مسئولان و دستگاه‌های اجرایی در روند برگزاری آن قدردانی کرد و گفت: این رویداد سوم آبان‌ماه در سنندج برگزار می‌شود و حضور مهمانانی از نقاط مختلف کشور در آن پیش‌بینی شده است.

وی افزود: سارا فلاحی، نماینده ایلام، نیز به‌عنوان یکی از سخنرانان همایش دعوت شده است و دبیرخانه در تلاش است با همراهی مسئولان، برنامه‌ای متناسب با جایگاه زنان کرد و ظرفیت‌های فرهنگی استان برگزار کند.