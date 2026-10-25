همایش ملی بانوی کرد در سنندج آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر همایش ملی بانوی کرد در کردستان صبح بکشنبه، در همایش ملی بانوی کرد در سنندج اظهار کرد: در کنار فراخوان مقاله، بخش‌های متنوعی از جمله شعر، داستان، موسیقی، عکس، پادکست و خبر برای جشنواره فرهنگی در نظر گرفته شده است تا ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان در قالب‌های مختلف معرفی شود.

پیام عبدالملکی افزود: یکی از محورهای این رویداد، معرفی مفاخر و افتخارات گذشته کردستان است که قرار است در قالب کتاب و از طریق فضای مجازی به مخاطبان، به‌ویژه نسل جوان، معرفی شوند.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کردستان با تأکید بر ضرورت شناساندن چهره‌های موفق معاصر به جامعه بیان کرد: در این بخش، ۵۱۲ نفر از سوی نهادها و مجموعه‌های مختلف معرفی شدند که پس از بررسی، ۳۴ نفر از میان آنان برای رقابت انتخاب شدند و در ادامه از برگزیدگان تجلیل خواهد شد.

عبدالملکی با قدردانی از همراهی و حمایت مجموعه‌های مشارکت‌کننده در این رویداد، از نماینده ولی‌فقیه، شهرداری سنندج، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، پژوهشکده کردستان‌شناسی و سایر نهادهای همکار تشکر کرد.

وی همچنین با اشاره به نقش حوزه‌های علمیه خواهران شیعه و اهل سنت در شکل‌گیری دبیرخانه و پیشبرد برنامه‌های جشنواره، از همکاری و تلاش‌های حوزه حضرت خدیجه (س) در این مسیر قدردانی کرد.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کردستان در پایان، این رویداد را گامی نخست برای معرفی ظرفیت‌ها و چهره‌های اثرگذار استان دانست و ابراز امیدواری کرد که با تداوم حمایت‌ها، زمینه برگزاری برنامه‌های گسترده‌تر در دوره‌های آینده فراهم شود.