تمدید مهلت ارسال آثار به همایش ملی «بانوی کُرد» تا پایان خرداد ۱۴۰۵

پیام عبدالملکی در گفتگو با خبرنگار مهر از تمدید مهلت ارسال آثار به همایش ملی «بانوی کُرد؛ از ریشه‌های تاریخی تا افق‌های نوین»، خبر داد و اظهار کرد: با توجه به استقبال پژوهشگران، اساتید دانشگاه، دانشجویان و فعالان حوزه مطالعات زنان و فرهنگ کُردی، مهلت ارسال مقالات به این رویداد علمی تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این همایش افزود: همایش ملی بانوی کُرد با هدف بازخوانی ظرفیت‌ها، ویژگی‌ها و دستاوردهای علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زنان کُرد در ادوار مختلف تاریخی و همچنین معرفی و شناسایی مفاخر و چهره‌های اثرگذار بانوان کُرد در دوران معاصر برگزار می‌شود.

رئیس همایش ملی بانوی کُرد تصریح کرد: این رویداد علمی درصدد است با ایجاد بستری برای تولید و انتشار پژوهش‌های علمی، زمینه شناخت هرچه بیشتر جایگاه و نقش زنان کُرد در توسعه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه را فراهم کند.

عبدالملکی با دعوت از پژوهشگران و علاقه‌مندان برای مشارکت در این همایش، گفت: مقالات ارسالی می‌توانند در محورهایی از جمله «بانوی کُرد؛ هویت و ریشه‌های تاریخی»، «بانوی کُرد در عرصه‌های علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی»، «بانوی کُرد و خانواده»، «بانوی کُرد؛ مردم و رسانه»، «بانوی کُرد؛ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» و «بانوی کُرد؛ فرصت‌ها، چالش‌ها و راهکارها» ارائه شوند.

وی خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند آثار علمی خود را از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی همایش به نشانی Kurdconf.ir به دبیرخانه ارسال کنند.

همایش ملی «بانوی کُرد؛ از ریشه‌های تاریخی تا افق‌های نوین» با هدف تبیین ابعاد مختلف هویت، نقش و جایگاه زنان کُرد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فرهنگی این حوزه برگزار خواهد شد.