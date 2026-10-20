ارتباط استروئیدها با آسیب قلبی بدنسازها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلث دی نیوز، پژوهشگران گزارش دادند که مردان ورزشکار رشته‌های قدرتی که از استروئید استفاده می‌کردند، دچار ضخیم‌شدن دیواره‌های حفره پایین سمت چپ قلب (بطن چپ) شده‌اند.

به گفته انجمن قلب آمریکا، این وضعیت می‌تواند پمپاژ کارآمد خون توسط قلب را دشوارتر کند و با مشکلاتی نظیر فشار خون بالا، حمله قلبی و نارسایی قلبی مرتبط است.

اما خبر خوبی هم وجود دارد؛ این مطالعه جدید نشان می‌دهد که در مردانی که مصرف استروئید را متوقف کردند، ضخیم‌شدن عضله قلب برطرف شد.

دکتر «ویبکه آلماس»، پژوهشگر و مشاور ارشد در بیمارستان دانشگاهی اسلو در نروژ، گفت: «قطع مصرف استروئیدهای آنابولیک با کاهش ضخامت عضله قلب و بهبود عملکرد قلبی همراه بود. این امر نشان می‌دهد که دست‌کم برخی از این عوارض نامطلوب پس از توقف مصرف، قابل‌برگشت هستند و وضعیت فرد ممکن است حتی به شرایط افرادی که هرگز از این مواد استفاده نکرده‌اند نزدیک شود.»

در این پژوهش جدید، محققان گروهی از وزنه‌برداران را که پیش‌تر در مطالعه‌ای بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ شرکت کرده بودند، مورد بررسی مجدد قرار دادند.

به گفته پژوهشگران، از میان این مردان، ۷۰ نفر در جریان مطالعه قبلی از استروئید استفاده می‌کردند و ۳۵ نفر هرگز از این داروهای نیروزا استفاده نکرده بودند.

نتایج نشان داد مردانی که به مصرف استروئید ادامه داده بودند، دیواره‌های بطن چپ ضخیم‌تری داشتند و حجم خونی که از قلبشان پمپاژ می‌شد، کمتر بود.

دکتر آلماس در یک بیانیه خبری گفت: «ما دریافتیم که ادامه مصرف استروئیدهای آنابولیک در میان ورزشکاران مرد بزرگسال و میانسال رشته‌های قدرتی- حتی در دوزهای پایین‌تر- با ضخیم‌شدن پایدار عضله قلب، اختلال در انقباضات و کاهش توانایی قلب برای استراحت (شل شدن) همراه است. در میان کسانی که به مصرف این مواد ادامه دادند، عملکرد قلب تا ۱۷ درصد به‌شدت کاهش یافته بود.»

با این حال، پژوهشگران دریافتند مردانی که پیش‌تر استروئید مصرف می‌کردند اما آن را کنار گذاشته بودند، شاهد کاهش قابل‌توجهی در ضخامت عضله قلب خود بودند؛ همچنین میزان خونی که قلبشان پمپاژ می‌کرد، ۱۳ درصد بهبود یافته بود.

آلماس گفت: «این نتایج نشان می‌دهند که آسیب‌های قلبی ناشی از استروئیدها، در صورتی که مردان مصرف استروئیدهای آنابولیک را متوقف کرده و در درازمدت نیز از مصرف آن‌ها پرهیز کنند، قابل‌برگشت هستند.»

بر اساس این مطالعه، توانایی پمپاژ قلب این افراد، ۵۴ درصد بود؛ رقمی که با میزان ۶۰ درصد در مردانی که هرگز از استروئید استفاده نکرده‌اند، قابل‌مقایسه است.

پژوهشگران دریافتند که درمان فشار خون بالا به مردانی که از استروئیدهای آنابولیک استفاده می‌کردند، کمک کرده است. کسانی که فشار خون بالای خود را درمان کردند، شاهد بهبود ۱۱ درصدی در توانایی پمپاژ قلبشان بودند، در حالی که در گروهی که اقدامی برای درمان نکردند، این توانایی ۸ درصد کاهش نشان داد.

آلماس گفت: «درمان فشار خون بالا در میان کسانی که همچنان به مصرف استروئیدهای آنابولیک ادامه می‌دهند، با بهبود عملکرد انقباضی بطن چپ همراه بوده است.»