«حجت الاسلام یاری» رئیس کل دادگستری گیلان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در حکمی حجت الاسلام والمسلمین عبدالله یاری را به سِمت ریاست کل دادگستری استان گیلان منصوب کرد.
پیش از این مجید الهیان ریاست کل دادگستری استان گیلان را بر عهده داشت.
رشت- رئیس قوه قضاییه در حکمی «حجت الاسلام عبدالله یاری» را به سِمت ریاست کل دادگستری استان گیلان منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در حکمی حجت الاسلام والمسلمین عبدالله یاری را به سِمت ریاست کل دادگستری استان گیلان منصوب کرد.
پیش از این مجید الهیان ریاست کل دادگستری استان گیلان را بر عهده داشت.
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