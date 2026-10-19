به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیر ارکیان ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع نزاع دسته‌جمعی و سلب آسایش عمومی در یکی از روستاهای شهرستان ازنا، موضوع بلافاصله در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: واحدهای گشت انتظامی با حضور سریع و به‌موقع در محل درگیری، ۹ نفر از عوامل نزاع را دستگیر کردند و به درگیری پایان دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان ازنا ادامه داد: افراد دستگیرشده پس از انتقال به مقر انتظامی و تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند و با دستور مقام قضائی روانه زندان شدند.

ارکیان با اشاره به اینکه افراد درگیر، اختلافات شخصی را انگیزه نزاع عنوان کرده‌اند، تأکید کرد: پلیس به‌عنوان حافظ امنیت مردم، اجازه هنجارشکنی و برهم زدن نظم و آرامش عمومی را نخواهد داد و با مخلان امنیت قاطعانه برخورد می‌کند.