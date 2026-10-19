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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳

پیام تبریک رییس سازمان انرژی اتمی ایران به وزیر جدید دفاع

پیام تبریک رییس سازمان انرژی اتمی ایران به وزیر جدید دفاع

رییس سازمان انرژی اتمی ایران در پیامی انتصاب مهرداد اخلاقی کتابچی به‌عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران در پیامی انتصاب مهرداد اخلاقی کتابچی به‌عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کسب رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای مهندس مهرداد اخلاقی کتابچی

وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سلام علیکم؛

با کمال مسرت، انتصاب شایسته جنابعالی از سوی رییس‌جمهور محترم و کسب رأی اعتماد قاطع از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم. این انتخاب، نشان از اعتماد به دانش تخصصی، تجارب ارزشمند و سوابق درخشان جنابعالی در عرصه صنایع دفاعی و حوزه‌های راهبردی کشور دارد.

کارنامه حرفه‌ای و سوابق ارزنده آن برادر گرامی در سطوح عالی مدیریت صنایع دفاعی و هوافضا و نیز عرصه‌های تحقیقاتی، مهندسی و توسعه زیرساخت‌های راهبردی نظامی کشور، نشانگر تلفیق دانش تخصصی، دوراندیشی مدیریتی و باور عمیق به اصل خودکفایی ملی است. نقش‌آفرینی مؤثر جنابعالی در متن صنعت و فناوری دفاعی و اهتمام به توسعه ظرفیت‌های تولیدی و تأمین مستمر نیازمندی‌های تسلیحاتی، در شرایط حساس کشور جلوه‌ای از رویکرد راهبردی و عزم راسخ در صیانت از توان دفاعی و تحکیم پایه‌های اقتدار و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

بی‌تردید، بهره‌گیری از تجارب گران‌سنگ جنابعالی در راهبری کلان صنایع دفاعی و اتخاذ تدابیر هوشمندانه در بازسازی و استقرار زیرساخت‌های تولیدی، با تأکید بر ملاحظات امنیتی و توسعه سرمایه انسانی، می‌تواند پشتوانه‌ای مؤثر برای تعمیق خودباوری، ارتقای توانمندی‌های فناورانه و تحکیم بنیان‌های دفاعی کشور فراهم آورد و مسیر اعتلای استقلال و اقتدار ملی و سربلندی ایران اسلامی را هموارتر سازد.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گران‌قدر، به‌ویژه امام شهید حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای(رضوان‌الله تعالی علیه) و ادای احترام به روح بلند وزیر دفاع شهید، امیر سرلشکر عزیز نصیرزاده، از درگاه خداوند متعال، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون جنابعالی را در ایفای این مسئولیت خطیر و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، در ظلّ توجهات حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف)، تحت زعامت مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و در مسیر تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های دولت چهاردهم، مسئلت دارم.

کد مطلب 6982943
محسن صمیمی

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