پیام تبریک رییس سازمان انرژی اتمی ایران به وزیر جدید دفاع

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران در پیامی انتصاب مهرداد اخلاقی کتابچی به‌عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کسب رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را تبریک گفت.



متن این پیام به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای مهندس مهرداد اخلاقی کتابچی

وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح



سلام علیکم؛

با کمال مسرت، انتصاب شایسته جنابعالی از سوی رییس‌جمهور محترم و کسب رأی اعتماد قاطع از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم. این انتخاب، نشان از اعتماد به دانش تخصصی، تجارب ارزشمند و سوابق درخشان جنابعالی در عرصه صنایع دفاعی و حوزه‌های راهبردی کشور دارد.



کارنامه حرفه‌ای و سوابق ارزنده آن برادر گرامی در سطوح عالی مدیریت صنایع دفاعی و هوافضا و نیز عرصه‌های تحقیقاتی، مهندسی و توسعه زیرساخت‌های راهبردی نظامی کشور، نشانگر تلفیق دانش تخصصی، دوراندیشی مدیریتی و باور عمیق به اصل خودکفایی ملی است. نقش‌آفرینی مؤثر جنابعالی در متن صنعت و فناوری دفاعی و اهتمام به توسعه ظرفیت‌های تولیدی و تأمین مستمر نیازمندی‌های تسلیحاتی، در شرایط حساس کشور جلوه‌ای از رویکرد راهبردی و عزم راسخ در صیانت از توان دفاعی و تحکیم پایه‌های اقتدار و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.



بی‌تردید، بهره‌گیری از تجارب گران‌سنگ جنابعالی در راهبری کلان صنایع دفاعی و اتخاذ تدابیر هوشمندانه در بازسازی و استقرار زیرساخت‌های تولیدی، با تأکید بر ملاحظات امنیتی و توسعه سرمایه انسانی، می‌تواند پشتوانه‌ای مؤثر برای تعمیق خودباوری، ارتقای توانمندی‌های فناورانه و تحکیم بنیان‌های دفاعی کشور فراهم آورد و مسیر اعتلای استقلال و اقتدار ملی و سربلندی ایران اسلامی را هموارتر سازد.



اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گران‌قدر، به‌ویژه امام شهید حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای(رضوان‌الله تعالی علیه) و ادای احترام به روح بلند وزیر دفاع شهید، امیر سرلشکر عزیز نصیرزاده، از درگاه خداوند متعال، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون جنابعالی را در ایفای این مسئولیت خطیر و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، در ظلّ توجهات حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف)، تحت زعامت مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و در مسیر تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های دولت چهاردهم، مسئلت دارم.