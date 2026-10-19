استاندار گیلان: فوتبال میدان وحدت ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق‌شناس با اشاره به اتفاقات اخیر در فضای فوتبال اظهار کرد: جمله ماندگار قائد شهید درباره بندرانزلی که فرمودند «انزلی مردش قهرمان است، زنش قهرمان است و جوانش قهرمان است»، برگرفته از پیشینه پرافتخار، فرهنگ غنی و توانمندی‌های مردم این شهر است.

وی افزود: مردم بندرانزلی در دوران دفاع مقدس، عرصه ورزش و دیگر عرصه‌های ملی، افتخارات ارزشمندی برای کشور رقم زده‌اند. کسب چهار مدال رنگارنگ از سوی ورزشکاران انزلی‌چی در بازی‌های آسیایی اخیر نیز نشان داد جوانان این شهر افزون بر فوتبال، در رشته‌هایی مانند قایقرانی، بوکس و شنا نیز ظرفیت‌های درخشانی دارند.

استاندار گیلان، بندرانزلی را نمونه‌ای برجسته از همزیستی اقوام دانست و گفت: اقوام مختلف، به‌ویژه هم‌وطنان آذری‌زبان، سال‌های طولانی در کنار سایر مردم این شهر، با احترام و صمیمیت زندگی کرده و به بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت اجتماعی و فرهنگی بندرانزلی تبدیل شده‌اند.

حق‌شناس این همزیستی ریشه‌دار را سرمایه‌ای ارزشمند برای گیلان و ایران دانست و بیان کرد: پیوند میان اقوام ایرانی عمیق‌تر از آن است که تحت‌تأثیر حاشیه‌های مقطعی قرار گیرد. همه ما وظیفه داریم با گفتار و رفتار مسئولانه، از این سرمایه اجتماعی صیانت کنیم و زمینه گسترش دوستی و همدلی را فراهم آوریم.

وی تأکید کرد: ورزشگاه باید محیطی فرهنگی، آرام و امن باشد تا خانواده‌ها و علاقه‌مندان بتوانند از تماشای رقابتی سالم و جوانمردانه لذت ببرند. هر سخن یا رفتاری که این آرامش را برهم بزند، چه آغازکننده یک حاشیه باشد و چه در واکنش به اتفاقی از مسابقه‌ای دیگر شکل گرفته باشد، با روح ورزش و فرهنگ پهلوانی سازگار نیست.

استاندار گیلان با اشاره به پیشینه باشگاه ملوان بندرانزلی افزود: ملوان فقط یک تیم فوتبال نیست؛ این باشگاه ریشه‌دار، بخشی از هویت اجتماعی بندرانزلی و نمادی از فرهنگ پهلوانی، جوانمردی و هواداری مسئولانه در ورزش کشور است.

حق‌شناس از وزارت ورزش و جوانان و دیگر نهادهای مسئول خواست حواشی ورزشگاه‌ها را با رویکردی منصفانه، عادلانه و وحدت‌آفرین بررسی کنند و گفت: طرح مسائل قومیتی و ساختارستیزانه و همچنین بیان ادعاهای فاقد پشتوانه از هر سو، به فضای همدلانه جامعه کمک نمی‌کند؛ بنابراین انتظار می‌رود همه طرف‌ها با حفظ احترام متقابل، از سخنان و رفتارهایی که موجب سوءتفاهم یا ایجاد فاصله میان مردم می‌شود، پرهیز کنند و قانون را ملاک قضاوت قرار دهند.