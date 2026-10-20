  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

لیگ برتر رویینگ بانوان در ارومیه آغاز شد؛ رقابت ۳۰ ورزشکار

لیگ برتر رویینگ بانوان در ارومیه آغاز شد؛ رقابت ۳۰ ورزشکار

ارومیه- سرپرست برگزاری مسابقات لیگ برتر رویینگ کشور از آغاز نخستین دوره مسابقات لیگ برتر رویینگ بانوان با حضور هفت تیم در سد شهرچای ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه آغاز این رقابت ها در گفتگو با خبرنگاران افزود: در این مسابقات ۳۰ ورزشکار از استان های مختلف کشور در قالب هفت تیم برای کسب قهرمانی در لیگ برتر به رقابت می‌پردازند.

وی خاطرنشان کرد: تیم‌های استقلال، دانشگاه آزاد آذربایجان‌غربی، افق پارس، آینوش، بیوفرمولا، میداف و آمبرا در نخستین دوره لیگ برتر رویینگ بانوان حضور دارند.

سرپرست برگزاری مسابقات لیگ برتر رویینگ کشور ادامه داد: رقابت ها در لیگ امسال در مواد یک‌هزار و دو هزار متر و در دو بخش سبک وزن و سنگین وزن برگزار می‌شود.

فاطمه مجلل که در بازی های آسیایی ناگویا موفق به کسب دو مدال طلا و برنز شده است، ‌در این رقابت‌ها با پیراهن تیم دانشگاه آزاد آذربایجان‌غربی حضور دارد.

لیگ برتر رویینگ مردان نیز در دو روز گذشته با حضور ۶ تیم در سد شهرچای ارومیه برگزار شد که در پایان تیم استقلال به مقام قهرمانی دست یافت.

کد مطلب 6983830

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها