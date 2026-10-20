لیگ برتر رویینگ بانوان در ارومیه آغاز شد؛ رقابت ۳۰ ورزشکار

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه آغاز این رقابت ها در گفتگو با خبرنگاران افزود: در این مسابقات ۳۰ ورزشکار از استان های مختلف کشور در قالب هفت تیم برای کسب قهرمانی در لیگ برتر به رقابت می‌پردازند.

وی خاطرنشان کرد: تیم‌های استقلال، دانشگاه آزاد آذربایجان‌غربی، افق پارس، آینوش، بیوفرمولا، میداف و آمبرا در نخستین دوره لیگ برتر رویینگ بانوان حضور دارند.

سرپرست برگزاری مسابقات لیگ برتر رویینگ کشور ادامه داد: رقابت ها در لیگ امسال در مواد یک‌هزار و دو هزار متر و در دو بخش سبک وزن و سنگین وزن برگزار می‌شود.

فاطمه مجلل که در بازی های آسیایی ناگویا موفق به کسب دو مدال طلا و برنز شده است، ‌در این رقابت‌ها با پیراهن تیم دانشگاه آزاد آذربایجان‌غربی حضور دارد.

لیگ برتر رویینگ مردان نیز در دو روز گذشته با حضور ۶ تیم در سد شهرچای ارومیه برگزار شد که در پایان تیم استقلال به مقام قهرمانی دست یافت.