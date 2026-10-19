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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۶

در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای؛

نخست‌ وزیر چین: آماده تقویت همکاری با ایران هستیم

نخست‌ وزیر چین: آماده تقویت همکاری با ایران هستیم

نخست‌ وزیر چین در دیدار با معاون اول رئیس‌ جمهور ایران در حاشیه بیست و پنجمین نشست رؤسای دولت‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گفت: آماده تقویت همکاری با تهران هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، لی چیانگ، نخست‌ وزیر چین امروز دوشنبه در سخنانی از آمادگی کشورش برای پیشبرد تبادلات و همکاری‌ها با ایران خبر داد.

نخست‌ وزیر چین سپس بر ادامه تلاش‌ ها برای گسترش صلح و ثبات در غرب آسیا تأکید کرد.

لی چیانگ در این خصوص گفت: چین آمادگی دارد تا به پیشرفت‌ های جدید در زمینه تبادلات و همکاری‌ ها با ایران در حوزه‌ های گوناگون کمک کند.

«لی» این سخنان را در دیدار با محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌ جمهور ایران، در حاشیه بیست و پنجمین نشست شورای رؤسای دولت‌ های (نخست‌وزیران) کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بیان کرد.

وی اضافه کرد که چین با پایبندی به روح مجموعه ابتکارات و پیشنهادهای مهم مطرح‌ شده از سوی رئیس‌ جمهور شی جین‌ پینگ، به تلاش‌ های خود برای گسترش صلح، ثبات و توسعه در منطقه غرب آسیا ادامه خواهد داد.

این مقام چین در دیدار با محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور ایران، همچنین گفت که چین تمام تلاش خود را برای تشویق به صلح و پیشبرد گفتگو به کار گرفته است.

کد مطلب 6983076

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