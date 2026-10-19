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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۸

تولید سالانه ۳۵ هزار تن مرکبات در نور

تولید سالانه ۳۵ هزار تن مرکبات در نور

نور- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور از تولید سالانه حدود ۳۵ هزار تن انواع مرکبات در باغ‌های این شهرستان خبر داد.

علی غفاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به سطح زیر کشت مرکبات در این شهرستان اظهار کرد: در حال حاضر یک‌هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی باغی نور به کشت مرکبات اختصاص دارد و میانگین عملکرد این باغ‌ها به ۲۷ تن در هکتار می‌رسد.

وی افزود: بر اساس میزان سطح زیر کشت و عملکرد باغ‌ها، سالانه حدود ۳۵ هزار تن انواع مرکبات در شهرستان نور تولید می‌شود که این میزان تولید می‌تواند در تأمین نیاز بازار و رونق فعالیت‌های کشاورزی منطقه نقش مؤثری داشته باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور با تأکید بر ظرفیت اشتغال‌زایی این بخش گفت: فعالیت در حوزه مرکبات، علاوه بر باغداران، زمینه اشتغال گروه‌های مختلفی از جمله کارگران برداشت محصول و فعالان بخش بسته‌بندی و عرضه را فراهم می‌کند و از این طریق در ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم اثرگذار است.

غفاری ادامه داد: حمایت از باغداران، افزایش بهره‌وری و حرکت به سمت توسعه پایدار باغ‌ها از جمله محورهایی است که می‌تواند به حفظ ظرفیت تولید مرکبات و تقویت جایگاه این محصول در اقتصاد شهرستان کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور تلاش دارد با پیگیری برنامه‌های حمایتی و توجه به ارتقای بهره‌وری و تنوع تولید، از ظرفیت باغ‌های مرکبات در مسیر توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار منطقه بهره‌برداری بیشتری کند.

کد مطلب 6983108

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