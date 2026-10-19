تولید سالانه ۳۵ هزار تن مرکبات در نور

علی غفاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به سطح زیر کشت مرکبات در این شهرستان اظهار کرد: در حال حاضر یک‌هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی باغی نور به کشت مرکبات اختصاص دارد و میانگین عملکرد این باغ‌ها به ۲۷ تن در هکتار می‌رسد.

وی افزود: بر اساس میزان سطح زیر کشت و عملکرد باغ‌ها، سالانه حدود ۳۵ هزار تن انواع مرکبات در شهرستان نور تولید می‌شود که این میزان تولید می‌تواند در تأمین نیاز بازار و رونق فعالیت‌های کشاورزی منطقه نقش مؤثری داشته باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور با تأکید بر ظرفیت اشتغال‌زایی این بخش گفت: فعالیت در حوزه مرکبات، علاوه بر باغداران، زمینه اشتغال گروه‌های مختلفی از جمله کارگران برداشت محصول و فعالان بخش بسته‌بندی و عرضه را فراهم می‌کند و از این طریق در ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم اثرگذار است.

غفاری ادامه داد: حمایت از باغداران، افزایش بهره‌وری و حرکت به سمت توسعه پایدار باغ‌ها از جمله محورهایی است که می‌تواند به حفظ ظرفیت تولید مرکبات و تقویت جایگاه این محصول در اقتصاد شهرستان کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور تلاش دارد با پیگیری برنامه‌های حمایتی و توجه به ارتقای بهره‌وری و تنوع تولید، از ظرفیت باغ‌های مرکبات در مسیر توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار منطقه بهره‌برداری بیشتری کند.