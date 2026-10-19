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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۱

تشکیل ۱۷۰ پرونده تخلف صنفی در ایلام از ابتدای سال جاری

تشکیل ۱۷۰ پرونده تخلف صنفی در ایلام از ابتدای سال جاری

ایلام - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت ایلام از ثبت ۱۷۰ پرونده تخلف صنفی در این اداره از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

رضا محمد رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نظارت‌های مستمر بر بازار اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۷۰ پرونده تخلف صنفی در این اداره تشکیل و برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارجاع داده شده است.

وی با اشاره به آمار تخلفات در ماه اخیر افزود: در مهرماه امسال نیز ۲۵ پرونده تخلف صنفی در سطح بازار ثبت شده که این آمار نشان‌دهنده تشدید نظارت‌ها بر واحدهای صنفی در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود.

این مسئول تصریح کرد: عمده تخلفات ثبت‌شده شامل گران‌فروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور برای مشتریان بوده که در این زمینه با متخلفان برخورد قانونی لازم صورت گرفته است.

رئیس اداره صمت ایلام در پایان خاطرنشان کرد: گشت‌های نظارتی این اداره به طور مستمر در سطح بازار فعال هستند و از شهروندان نیز می‌خواهیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را از طریق سامانه‌های ارتباطی به بازرسان اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری شود.

کد مطلب 6983128

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