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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۴

توقیف ۵۰ تن سنگ سیلیستین در دامغان؛ ۳ نفر دستگیر شدند

توقیف ۵۰ تن سنگ سیلیستین در دامغان؛ ۳ نفر دستگیر شدند

دامغان- فرمانده انتظامی دامغان از توقیف دو دستگاه تریلی حامل ۵۰ تن سنگ سیلیستین فاقد مجوز حمل به ارزش تقریبی پنج میلیارد ریال و دستگیری سه متخلف در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب غروب دوشنبه اظهار کرد: مأموران انتظامی پاسگاه سرکویر دامغان با اشراف اطلاعاتی، به دو دستگاه تریلی مشکوک شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن این دو تریلی و بازرسی از آن‌ها، محموله سنگ سیلیستین فاقد مجوز قانونی حمل را کشف کردند.

فرمانده انتظامی دامغان با اشاره به ارزش محموله مکشوفه بیان کرد: این دو تریلی در مجموع حامل ۵۰ تن سنگ سیلیستین به ارزش تقریبی پنج میلیارد ریال بودند.

عرب ادامه داد: در این رابطه سه متخلف دستگیر و برای رسیدگی به پرونده به مراجع قضایی دامغان معرفی شدند.

وی در پایان تأکید کرد: استخراج و حمل مواد معدنی باید مطابق قوانین و با اخذ مجوزهای معتبر انجام شود و با موارد تخلف در این زمینه برابر قانون برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6983153

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