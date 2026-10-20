به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرتیموری در جریان بازدید میدانی از محله چاهتنگو و بررسی آخرین وضعیت آواربرداری و آماده‌سازی زمین‌های آسیب‌دیده، اظهار کرد: پس از انجام ارزیابی‌های تکمیلی و بازنگری در میزان خسارت‌های واردشده، شمار خانه‌های نیازمند بازسازی از پنج واحد در برآورد اولیه به ۱۲ واحد افزایش یافته است.

وی با اشاره به مشارکت نمایندگان بنیاد مسکن استان هرمزگان در بررسی‌های کارشناسی افزود: بازنگری در ارزیابی خسارت‌ها و شناسایی واحدهای بیشتر، ضرورت بررسی مجدد وضعیت بازسازی و تعیین تکلیف محل احداث خانه‌ها را دوچندان کرد.

فرماندار شهرستان قشم ادامه داد: در مراحل ابتدایی، به دلیل مطرح بودن گزینه انتقال واحدهای آسیب‌دیده به محدوده روستاهای اطراف شهر، تعیین محل نهایی ساخت‌وساز با تأخیر همراه شد؛ اما پس از برگزاری گفت‌وگوهای فشرده با مالکان، درباره بازسازی خانه‌ها در زمین‌های قبلی در محله چاهتنگو توافق نهایی حاصل شد.

امیرتیموری با تأکید بر اینکه اجرای طرح در محل پیشین سکونت خانواده‌ها با رضایت مالکان انجام می‌شود، بیان کرد: در تصمیم‌گیری نهایی، نظر صاحبان خانه‌ها درباره محل بازسازی مورد توجه قرار گرفت و اکنون روند اجرایی طرح بر مبنای این توافق دنبال می‌شود.

وی با تشریح آخرین اقدامات انجام‌شده برای آغاز عملیات ساخت‌وساز گفت: هم‌زمان با آماده‌سازی زمین‌ها، نقشه‌های احداث واحدهای مسکونی تهیه و پس از بررسی به تأیید نظام مهندسی رسیده است و پرونده‌ها اکنون مراحل پایانی صدور پروانه ساخت را طی می‌کنند.

فرماندار شهرستان قشم افزود: تعیین تکلیف محل احداث، تکمیل بررسی‌های کارشناسی و آماده شدن نقشه‌های اجرایی، از مراحل طی‌شده برای پیشبرد طرح بازسازی منازل آسیب‌دیده در این محله است.

وی درباره روند آواربرداری و آماده‌سازی زمین‌ها نیز اظهار کرد: کمبود ماشین‌آلات سنگین، مهم‌ترین عامل کندی عملیات در این مرحله بوده است؛ زیرا بخشی از تجهیزات مورد نیاز با توجه به پیش‌بینی وقوع پدیده ال‌نینو و احتمال بارندگی‌های پاییز و زمستان، برای پاکسازی مسیل‌ها و کاهش خطرات احتمالی ناشی از بارش‌ها به مناطق در معرض خطر اعزام شده‌اند.

امیرتیموری با اشاره به ضرورت آمادگی برای مواجهه با پیامدهای احتمالی بارندگی‌ها تصریح کرد: استفاده از ماشین‌آلات سنگین برای پاکسازی مسیرهای عبور آب و رفع خطرات احتمالی در مناطق آسیب‌پذیر، از جمله اقداماتی است که در اولویت‌بندی عملیات اجرایی مورد توجه قرار گرفته است.

محله چاهتنگو در شهر قشم هشتم مرداد امسال شاهد حادثه‌ای تلخ بود که در پی اصابت موشک حامل بمب ۹۰۰ کیلوگرمی آمریکا به بافت مسکونی این محله رخ داد و به شهادت سه عضو خانواده جعفری، شامل یک زن، یک مرد و کودک ۲ ساله، انجامید.

در این حادثه، دو پسر بچه دیگر از خانواده شهید جعفری نیز با تلاش امدادگران و نیروهای مردمی از زیر آوار نجات یافتند.

بر اساس ارزیابی کارشناسان، قرار گرفتن بستر شنی در محل اصابت و جذب بخش عمده‌ای از موج انفجار در شن‌ها، مانع از گسترش بیشتر خسارت‌ها و وقوع فاجعه‌ای وسیع‌تر در بافت مسکونی محله شد.

اکنون با مشخص شدن شمار واحدهای نیازمند بازسازی، توافق با مالکان برای احداث مجدد خانه‌ها در زمین‌های پیشین و طی شدن مراحل اداری صدور پروانه، روند آماده‌سازی و بازسازی منازل آسیب‌دیده در چاهتنگو وارد مرحله پیگیری اجرایی شده است.