به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تشریح آخرین جزئیات روند جبران خسارتهای مسکونی ناشی از جنگ ۴۰ روزه اعلام کرد: از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴، مجموعهای از اقدامات شامل تعیین میزان خسارت، اسکان جنگزدگان، آواربرداری، تأمین مالی بازسازی، تعمیرات جزئی و کلی و احداث مجدد واحدهای مسکونی در ۴۰۷ شهر و روستا در سطح استانها آغاز شده است.
۲ سوم خانههای آسیبدیده از جنگ ۴۰ روزه تعمیر شد
این مأموریت بر اساس مصوبه هیئت دولت و خارج از کلانشهرها، از جمله تهران، تعریف شده است. پس از گذشت پنج ماه از آغاز عملیات بازسازی مناطق شهری و روستایی آسیبدیده از حملات هوایی جنگ رمضان، حدود دو سوم واحدهای مسکونی که به تعمیرات در سطوح مختلف نیاز داشتند، رفع نقص شدهاند. همچنین عملیات ساخت یکسوم واحدهای مسکونی که بهطور کامل تخریب شده بودند، آغاز شده و این واحدها در مراحل مختلف پیشرفت ساخت قرار دارند.
بنیاد مسکن با اتکا به چهار دهه تجربه ملی در بازسازی و احیای شهرها و روستاها پس از حوادث انسانساز، از جمله جنگ تحمیلی هشتساله، و همچنین حوادث طبیعی خسارتبار مانند زلزلههای ویرانگر بم و ورزقان و سیلابهای سالهای اخیر، توانسته است تجربه گستردهای در مدیریت و اجرای عملیات بازسازی مناطق آسیبدیده به دست آورد.
این بنیاد همچنین پیش از این پرونده بازسازی مناطق شهری آسیبدیده از جنگ ۱۲ روزه را در سال گذشته به سرانجام رسانده است. بر اساس برنامهریزی انجامشده، هدفگذاری بنیاد مسکن برای تکمیل عملیات بازسازی ناشی از جنگ ۴۰ روزه در دو افق زمانی تعیین شده است. برای تعمیر ۱۰۰ هزار واحد مسکونی، پایان سال ۱۴۰۵ بهعنوان زمان نهایی تکمیل اقدامات تعیین شده است.
همچنین بازسازی ساختمانهایی که بهطور کامل ویران شدهاند یا به مقاومسازی اساسی نیاز دارند، در افق پایان سال ۱۴۰۶ برنامهریزی شده است.
۲۵ میلیون تومان به ازای هر مترمربع برای بازسازی پرداخت شد
در این رابطه، مجید جودی، معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، گفت: عملیات احداث مجدد بیش از یک هزار واحد مسکونی و غیرمسکونی در شهرها و روستاهای محل اصابت پرتابههای دشمن، بر اساس یک مدل مالی مشخص در حال انجام است.
وی افزود: در این مدل، بنیاد مسکن مبلغ ۲۵ میلیون تومان به ازای هر مترمربع را برای پوشش هزینههای بازسازی واحدهای آسیبدیده در نظر گرفت، این کمکهزینه بلاعوض متناسب با مساحت واحدهای مسکونی آسیبدیده محاسبه و تا سقف ۲.۵ میلیارد تومان به هر یک از مالکان واحدهایی که بهطور کامل تخریب یا ویران شده بودند، پرداخت شده است.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن با تشریح آخرین آمار واحدهای آسیبدیده، بیان کرد: در جریان جنگ ۴۰ روزه، ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در ۲۲۲ شهر و ۱۸۵ روستا دچار آسیبهای جزئی یا قابلتوجه شدند و در گروه واحدهای مسکونی نیازمند «تعمیرات» قرار گرفتند.
وی ادامه داد: تاکنون عملیات بازسازی نزدیک به ۷۰ هزار واحد مسکونی از این تعداد توسط بنیاد مسکن به پایان رسیده است. البته این آمار مربوط به اقدامات انجامشده از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و تعدادی از مالکان این ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نیز به دلیل جزئی بودن خسارتها، بدون مراجعه به بنیاد مسکن و با هزینه شخصی نسبت به ترمیم واحدهای خود اقدام کردهاند. بر این اساس، میزان اتمام تعمیرات در مجموع به بیش از ۷۵ درصد میرسد.
برای احداث مجدد ۴۵۰ واحد مسکونی پروانه صادر شد
جودی با اشاره به واحدهای نیازمند احداث مجدد گفت: هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی و غیرمسکونی در گروه «احداث مجدد» قرار دارند که تاکنون برای ساخت ۴۵۰ واحد، پروانه ساختمانی صادر شده و عملیات تکمیل ۱۵ واحد مسکونی نیز به پایان رسیده است.
وی با اشاره به دو تجربه متفاوت در تاریخ بازسازی شهرها طی دهههای گذشته، درباره شیوه جبران خسارتهای اساسی ناشی از جنگ ۴۰ روزه تصریح کرد: در این دوره از تجربهای استفاده کردیم که راندمان و رضایت بیشتری به همراه داشت.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن یادآور شد: بر این اساس، بنیاد مسکن در مواجهه با مالکان بناهایی که نیازمند احداث مجدد بودند، اصراری بر «ساخت توسط پیمانکاران بنیاد» نداشت؛ بلکه تسهیلات بلاعوض ۲۵ میلیون تومانی به ازای هر مترمربع را متناسب با تصمیم مالکان درباره نحوه احیای خانههایشان در اختیار آنها قرار داد.
مالکان خانههای تخریبشده خودشان بازسازی یا خرید خانه را انتخاب کردند
وی ادامه داد: در برخی شهرها و روستاها، خسارتدیدگان پس از اطلاع از اینکه هزینه خرید یک واحد مسکونی نوساز از احداث مجدد بنای تخریبشده کمتر است، با استفاده از تسهیلات بنیاد مسکن نسبت به خرید خانه اقدام کردند. برخی دیگر نیز در همان زمین قبلی، خانه خود را احداث کردند.
جودی در پایان خاطرنشان کرد: گروهی از مالکان نیز با استفاده از امتیاز تراکم ساختمانی که از شهرداریهای محل دریافت کردند، همزمان با احداث مجدد ساختمان آسیبدیده، طبقات بیشتری به واحد مسکونی خود اضافه کردند. به این ترتیب، مدل مالی بازسازی بنیاد مسکن به یک اهرم قوی برای آسیبدیدگان جنگ تبدیل شد تا علاوه بر جبران خسارتهای واردشده، امکان تجهیز و بهبود محل سکونت خود را نیز فراهم کنند.
پرداخت یک میلیارد تومان بلاعوض و وام ۵ درصدی به جنگزدگان
گزارش ملی بنیاد مسکن درباره روند بازسازی مناطق آسیبدیده پس از جنگ ۴۰ روزه نشان میدهد این نهاد علاوه بر اجرای مأموریت اصلی خود در زمینه بازسازی واحدهای مسکونی، حمایت مضاعفی از خسارتدیدگان داشته است. یکی از این اقدامات، تأمین اسباب و اثاثیه زندگی خانوادههایی است که در پی تخریب خانههایشان در حملات هوایی، وسایل و تجهیزات زندگی خود را نیز از دست دادهاند.
بر اساس این گزارش، طی پنج ماه گذشته ۳۵ هزار پرونده با موضوع «تأمین اسباب و اثاثیه منزل» برای آسیبدیدگان جنگ ۴۰ روزه در بنیاد مسکن تشکیل شده است.
بنیاد مسکن همچنین فهرستی شامل ۳۰ قلم از وسایل ضروری منزل تهیه کرده و متناسب با تعداد و میزان وسایل از دسترفته خانوارهای آسیبدیده، تسهیلات خرید و کمکهزینه بلاعوض در اختیار آنها قرار میدهد.
بر این اساس، بنیاد مسکن برای تأمین وسایل زندگی آسیبدیدگان جنگ ۴۰ روزه، یک میلیارد تومان کمک بلاعوض و یک میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ۵ درصد در نظر گرفته است. برآوردهای هزینهای انجامشده در گزارش ملی بنیاد مسکن نیز نشان میدهد در مجموع ۳۵ هزار میلیارد تومان برای پوشش انواع هزینههای مرتبط با آسیبهای واردشده به خانهها در جریان جنگ ۴۰ روزه هزینه شده یا در حال تخصیص و اجراست.
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