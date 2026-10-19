۱۳ میلیارد تومان برای تکمیل ۲۱۱ خانه روستایی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، داود خسروی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به نقش حمایتی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در تأمین مسکن اقشار محروم اظهار کرد: کمک به خانواده‌های کم‌برخوردار و رفع موانع پیش روی خانه‌دار شدن آنان، از مهم‌ترین محورهای فعالیت این نهاد در مسیر محرومیت‌زدایی است.

وی افزود: در همین راستا، ۱۳ میلیارد تومان کمک بلاعوض از محل حساب ۱۰۰ حضرت امام خمینی (ره) برای تکمیل ۲۱۱ واحد مسکونی متعلق به خانواده‌های کم‌درآمد روستایی در استان گلستان پرداخت شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان ادامه داد: این حمایت‌ها با هدف کمک به خانواده‌هایی انجام می‌شود که به دلیل مشکلات اقتصادی، توانایی تکمیل واحدهای مسکونی خود را ندارند و برای فراهم کردن سرپناهی مناسب به پشتیبانی مالی نیازمندند.

خسروی با تأکید بر اهمیت تأمین مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر اظهار کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با الهام از اندیشه‌های بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی و در چارچوب مسئولیت اجتماعی خود، تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های حمایتی، زمینه بهبود شرایط زندگی خانواده‌های نیازمند را فراهم کند.

وی با اشاره به اهمیت این حمایت‌ها در زندگی خانواده‌های روستایی خاطرنشان کرد: تکمیل هر واحد مسکونی، گامی در جهت ایجاد آرامش و امنیت برای یک خانواده و فراهم شدن شرایط مناسب‌تر برای زندگی و آینده فرزندان آن است.

خسروی تأکید کرد: هدف از این اقدامات، تنها تکمیل یک واحد ساختمانی نیست، بلکه فراهم کردن سرپناهی امن و مطمئن برای خانواده‌هایی است که به دلیل محدودیت‌های اقتصادی، در مسیر تکمیل خانه خود با دشواری مواجه شده‌اند.