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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۸

اجتماع حماسی شبانه مردم سلماس در موج ۲۳۳ مقاومت ملی

اجتماع حماسی شبانه مردم سلماس در موج ۲۳۳ مقاومت ملی

ارومیه - سلماسی ها در خونخواهی رهبر شهید و در تداوم شب های مقاومت ملی در موج ۲۳۳ در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6983341

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