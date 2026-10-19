https://mehrnews.com/x3dnxb ۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۸ کد مطلب 6983341 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۸ اجتماع حماسی شبانه مردم سلماس در موج ۲۳۳ مقاومت ملی ارومیه - سلماسی ها در خونخواهی رهبر شهید و در تداوم شب های مقاومت ملی در موج ۲۳۳ در خیابان تجمع کردند. دریافت 20 MB کد مطلب 6983341 کپی شد مطالب مرتبط دویست و سی و سه شب خونخواهی؛ لنگرود هنوز ایستاده است ۲۳۳ شب حضور حماسی؛ عزم راسخ قمیها در میدان حضور پرشور مردم مشهد در تجمعات شبانه برچسبها تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب شهرستان سلماس
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