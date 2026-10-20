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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱

نباید هیچ استعدادی به دلیل کمبود زیرساخت‌ها از پیشرفت بازبماند

نباید هیچ استعدادی به دلیل کمبود زیرساخت‌ها از پیشرفت بازبماند

همدان- فرمانده سپاه انصار الحسین(ع) استان همدان گفت: امیدواریم با هم‌افزایی دستگاه‌ها هیچ استعدادی به دلیل کمبود امکانات و زیرساخت‌ها از مسیر پیشرفت بازنماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین زارع کمالی صبح سه شنبه به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش با حضور در اداره کل ورزش و جوانان استان با علی حقیقی مدیرکل ورزش و جوانان همدان دیدار و گفت‌وگو کرد.

سردار زارع کمالی در این دیدار با اشاره به فرمایشات و پیام رهبر معظم انقلاب پیرامون اهمیت جایگاه ورزش در جامعه اظهار کرد: مجموعه ورزش و جوانان نقش بنیادینی در آینده سازی، پرورش نسل جوان و ایجاد شور و نشاط اجتماعی بر عهده دارد و تداوم این فعالیت‌ها می‌تواند بستر مناسبی برای رشد و شکوفایی استعدادهای نسل جوان فراهم کند.

وی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به فرآیند استعداد یابی و فراهم‌سازی بسترهای مناسب برای پیشرفت ورزشکاران استان افزود: امیدواریم با هم‌افزایی دستگاه‌ها هیچ استعدادی به دلیل کمبود امکانات و زیرساخت‌ها از مسیر پیشرفت بازنماند و همه جوانان مستعد بتوانند با برخورداری از حمایت‌های لازم توانمندی‌های خود را در میادین ورزشی به نمایش بگذارند.

کد مطلب 6983463

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