به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین زارع کمالی صبح سه شنبه به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش با حضور در اداره کل ورزش و جوانان استان با علی حقیقی مدیرکل ورزش و جوانان همدان دیدار و گفت‌وگو کرد.

سردار زارع کمالی در این دیدار با اشاره به فرمایشات و پیام رهبر معظم انقلاب پیرامون اهمیت جایگاه ورزش در جامعه اظهار کرد: مجموعه ورزش و جوانان نقش بنیادینی در آینده سازی، پرورش نسل جوان و ایجاد شور و نشاط اجتماعی بر عهده دارد و تداوم این فعالیت‌ها می‌تواند بستر مناسبی برای رشد و شکوفایی استعدادهای نسل جوان فراهم کند.

وی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به فرآیند استعداد یابی و فراهم‌سازی بسترهای مناسب برای پیشرفت ورزشکاران استان افزود: امیدواریم با هم‌افزایی دستگاه‌ها هیچ استعدادی به دلیل کمبود امکانات و زیرساخت‌ها از مسیر پیشرفت بازنماند و همه جوانان مستعد بتوانند با برخورداری از حمایت‌های لازم توانمندی‌های خود را در میادین ورزشی به نمایش بگذارند.