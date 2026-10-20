بزرگداشت امیردژاکام در یک جشن هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، در پاسداشت پنج دهه حضور و فعالیت هنری امیر دژاکام بازیگر، کارگردان و چهره شناخته‌شده عرصه تئاتر، تلویزیون و سینمای ایران، آئین ویژه نکوداشت این هنرمند پیشکسوت، در چارچوب مراسم «جشن ۷ هنر پایتخت»، روز ۱۱ آبان‌ ۱۴۰۵ در دانشگاه الزهرا برگزار خواهد شد.

در توضیحات تکمیلی این رویداد آمده است:

این آئین، ادای احترامی است به پنجاه سال آفرینش، تجربه و حضور در گستره هنر؛ به مسیری که با صحنه و روایت پیوند خورده و در گذر سالیان، بخشی از حافظه فرهنگی و هنری این سرزمین را شکل داده است. نکوداشت امیر دژاکام، فرصتی است برای بازخوانی مسیری پربار و ارج نهادن به جایگاه هنرمندی که سال‌های عمر خویش را در پیوند با اندیشه، خلاقیت و جهان هنر سپری کرده است.

«جشن ۷ هنر پایتخت» در این دوره، میزبان این بزرگداشت ویژه خواهد بود تا در کنار پاسداشت هنر و هنرمندان، فرصتی برای هم‌نشینی نسل‌های مختلف هنری و تجلیل از چهره‌هایی فراهم آورد که حضور و تلاش آنان در اعتلای فرهنگ و هنر ایران تأثیرگذار بوده است.

این مراسم به همت خانه هنر ایرانیان و با مشارکت معاونت فرهنگی دانشگاه الزهرا برگزار می‌شود و حضور در این آئین برای تمامی هنرمندان، استادان، دانشجویان، فعالان فرهنگی و هنردوستان آزاد است.