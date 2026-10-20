جشنواره ملی زیتون در طارم سفلی برگزار می شود

زهرا آتشگران گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشنواره ملی زیتون با هدف برندسازی این محصول، ترویج فرهنگ سلامت‌محور در مصرف زیتون و روغن زیتون، حمایت از کشاورزان و توسعه گردشگری منطقه طارم سفلی برگزار می‌شود.

وی افزود: این رویداد از ۲۹ مهرماه آغاز می‌شود و تا اول آبان ادامه دارد و آیین افتتاحیه آن پنجشنبه ۳۰ مهرماه با حضور وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولان استانی برگزار خواهد شد.

دبیر جشنواره ملی زیتون با اشاره به بخش‌های مختلف این رویداد گفت: در بخش نمایشگاهی، ۳۰ غرفه برپا شده و سیاه‌چادرهای عشایری نیز میزبان بازدیدکنندگان خواهند بود.

آتشگران ادامه داد: مسابقه پخت غذای سالم با محوریت زیتون و روغن زیتون، مسابقه عکاسی با موضوع منطقه طارم، نمایشگاه عکس در یکی از سیاه‌چادرها و برگزاری بازی‌ها و مسابقات بومی‌محلی در چهار رشته ورزشی از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این جشنواره است.

وی با اشاره به برنامه‌های آیین افتتاحیه بیان کرد: اجرای موسیقی سنتی و برنامه استندآپ کمدی نیز برای ایجاد فضایی شاد و مفرح و استقبال از مردم در نظر گرفته شده است.

رونمایی از شناسنامه محصولات کشاورزی طارم سفلی

آتشگران دو برنامه علمی و هویتی این جشنواره را از بخش‌های مهم آن دانست و گفت: رونمایی از شناسنامه محصولات کشاورزی منطقه طارم و معرفی تمبر برند تعاونی زیتون‌کاران طارم از جمله برنامه‌هایی است که در این رویداد برگزار می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد برگزاری جشنواره ملی زیتون بتواند زمینه معرفی ظرفیت‌های کشاورزی منطقه، حمایت از زیتون‌کاران و افزایش حضور گردشگران در طارم سفلی را فراهم کند.