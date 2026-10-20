گردش مالی زیتون قزوین از ۳ همت گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز حریری‌مقدم اظهار کرد: زیتون از محصولات راهبردی بخش کشاورزی استان قزوین است که علاوه بر ایجاد اشتغال، نقش مهمی در رونق اقتصادی مناطق روستایی و توسعه صادرات دارد.

وی افزود: استان قزوین در سال‌های پربار سالانه حدود ۴۰ هزار تن زیتون تولید می‌کند و با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده فرآوری و روغن‌کشی، جایگاه مهمی در زنجیره تولید این محصول در کشور دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به ظرفیت‌های ویژه طارم سفلی در تولید زیتون بیان کرد: از مجموع ۱۵۲ روستای این منطقه، ۵۶ روستا در زمینه تولید زیتون فعالیت دارند و حدود چهار هزار و ۵۰۰ بهره‌بردار در این حوزه مشغول به کار هستند.

حریری‌مقدم ادامه داد: بیش از ۳۰ واحد بزرگ و کوچک فرآوری صنعتی زیتون و ۱۴ واحد روغن‌کشی در منطقه فعالیت می‌کنند و زیرساخت لازم برای نگهداری بیش از ۷۰۰ تن روغن زیتون خام در مخازن تمام‌استیل و استاندارد نیز فراهم شده است.

وی با اشاره به توسعه روش‌های نوین کشت زیتون در استان تصریح کرد: بیش از هزار هکتار از باغات زیتون قزوین به کشت‌های متراکم و فوق‌متراکم اختصاص دارد که متوسط عملکرد آن‌ها بیش از هشت تن در هکتار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین استفاده از ارقام تجاری جدید، تجهیزات پیشرفته روغن‌کشی و مخازن استاندارد ذخیره‌سازی را از عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت محصول و توسعه بازارهای صادراتی دانست.

وی همچنین از فعالیت نهالستان زیتون استان با ظرفیت تولید سالانه بیش از ۳۰۰ هزار اصله نهال خبر داد و گفت: در بخش زیرساخت‌های آبیاری نیز پروژه آبیاری تجمیعی تحت فشار زیتون در سطح ۴۳۵ هکتار در روستای آلتین‌کش اجرا شده است.

حریری‌مقدم افزود: پروژه انتقال آب کشاورزی به طول ۱۸ کیلومتر نیز برای تأمین آب باغات چهار روستا در این منطقه در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر ظرفیت توسعه زیتون‌کاری در استان خاطرنشان کرد: با تأمین اعتبارات ملی، یارانه‌ها و تسهیلات بانکی مورد نیاز، امکان احداث بیش از هزار هکتار باغ جدید زیتون در اراضی مستعد استان وجود دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان تأکید کرد: توسعه باغات زیتون، تکمیل زنجیره ارزش، ارتقای فناوری فرآوری و افزایش کیفیت روغن زیتون می‌تواند به افزایش درآمد بهره‌برداران، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت جایگاه قزوین در بازارهای داخلی و صادراتی منجر شود.