بازسازی ۱۲۸۸ واحد آموزشی آسیب دیده از جنگ

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی صبح سه‌شنبه در آیین بهره‌برداری از نخستین پیست دوومیدانی آموزش و پرورش همدان و دومین پیست در کشور با اشاره به روند شتابان توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ورزشی اظهار کرد: رکوردهای بزرگی در ۲ سال اخیر در حوزه مدرسه‌سازی کشور به ثبت رسیده که این موفقیت‌ها حاصل مشارکت گسترده خیرین، همراهی دولت، دستگاه‌های اجرایی و حضور میدانی و راهبری استانداران است.

وی در تشریح آخرین وضعیت توسعه زیرساخت‌های آموزشی کشور بیان کرد: هم‌زمان با مهر ماه و افتتاح پروژه‌های جدید ۲ هزار و ۳۳۱ پروژه به ظرفیت فضاهای آموزشی کشور افزوده شده است و با تداوم این روند کشور به اهداف پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه نزدیک‌تر می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش هدف از این اقدامات را نه فقط افزایش تعداد کلاس‌های درس بلکه فراهم‌سازی فرصت‌های برابر یادگیری برای دانش‌آموزان در تمامی نقاط کشور از شهرهای بزرگ تا مناطق روستایی و دور دست عنوان کرد.

کاظمی در ادامه به وضعیت واحدهای آموزشی آسیب‌دیده در جریان جنگ اشاره کرد و گفت: از مجموع یک هزار و ۵۰۷ واحد آموزشی آسیب دیده یک هزار و ۲۸۸ واحد تا ۱۵ شهریورماه بازسازی و به چرخه فعالیت آموزشی بازگردانده شدند که این مهم با همراهی ارزشمند مردم و خیرین محقق شد.

وی توسعه فضاهای ورزشی را از دیگر محورهای کلیدی وزارتخانه برشمرد و افزود: حدود ۶ هزار فضای ورزشی به مجموعه مدارس کشور اضافه شده که نزدیک به ۵۰ درصد آن‌ها را زمین‌های چمن مصنوعی در مناطق محروم و روستایی تشکیل می‌دهد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به افتتاح ۳۴ استخر دانش آموزی و ساخت ۱۳۵ استخر دیگر در سطح کشور بر نقش ورزش در ارتقای نشاط اجتماعی و سلامت جسمانی دانش‌آموزان تاکید کرد.

وی توسعه فیزیکی را تنها بخشی از ماموریت‌های این وزارتخانه دانست و تصریح کرد: ارتقای کیفیت یادگیری توجه به فعالیت‌های پرورشی و برخورداری برابر دانش‌آموزان از فرصت‌های آموزشی از اصلی‌ترین اهداف نظام تعلیم و تربیت بوده و شواهدی چون بهبود شاخص‌های آموزشی و کسب رتبه‌های برتر کنکور در استان همدان نشان‌دهنده اثربخشی این اقدامات است.