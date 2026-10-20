کانون فرهنگی شهید «قاسم سلیمانی» اسدآباد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، کانون فرهنگی تربیتی شهید «قاسم سلیمانی» شهرستان اسدآباد پس از سال‌ها انتظار صبح سه‌شنبه با حضور وزیر آموزش و پرورش، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، استاندار همدان، نماینده مردم اسدآباد در مجلس و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی با اعتباری افزون بر ۸۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

این مجموعه فرهنگی و تربیتی در زمینی به مساحت ۵ هزار مترمربع و با زیربنای کل ۲ هزار و ۶۴۰ مترمربع در ۲ طبقه ساخته شده است و ظرفیت مناسبی را برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و پرورشی دانش‌آموزان فراهم می‌کند.

بهره‌برداری از این پروژه نقطه پایانی بر روند طولانی مدت ساخت یکی از زیرساخت‌های کلیدی شهرستان اسدآباد است که می‌تواند بستری ارزشمند برای شناسایی، هدایت و پرورش استعدادهای نسل نوجوان، تقویت فعالیت‌های گروهی و غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان باشد.

کانون‌های فرهنگی تربیتی به عنوان فضاهای مکمل نظام آموزشی نقشی اثربخش در توسعه مهارت‌های اجتماعی، خلاقیت و رشد همه جانبه دانش‌آموزان در کنار آموزش‌های رسمی ایفا می‌کنند و افتتاح این مجموعه گامی مهم در راستای ارتقای سرانه فضاهای پرورشی و فرهنگی منطقه محسوب می‌شود.