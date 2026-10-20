تمجید در رختکن پرسپولیس از یک تعویضی؛ محبوب قلعه نویی ناکام ماند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال مس شهربابک و پرسپولیس در حالی با پیروزی ۳ بر صفر شاگردان مهدی تارتار همراه بود که سومین گل این تیم توسط محمدحسین صادقی بازیکن جوان و تعویضی رقم خورد.

صادقی که همراه با امیرحسین محمودی از دقیقه ۸۵ وارد زمین مسابقه شد توانست در دقیقه ۳+۹۰ گل زیبایی را روی نبوغ فردی خود با شوت فنی و دقیق به ثمر برساند تا مورد تعریف و تمجید سایر هم تیمی ها و اعضای کادرفنی در رختکن قرار بگیرد. صادقی در دقیقه ۸۸ هم پاس تاثیرگذاری را ارسال کرد اما پورعلی دیر به توپ رسید و نتوانست آن را به گل تبدیل کند.

این در حالی است که محمودی در مدت زمان حضور اندک خود نتوانست هیچ تاثیر مثبتی روی بازی تیمش بگذارد و بازیکن کاملا خنثی بود تا نشان دهد بیهوده نیست تارتار از بازیکن محبوب امیر قلعه نویی در تیم ملی کمتر در ترکیب پرسپولیس استفاده می کند.

حالا باید دید آیا تارتار به صادقی فرصت بیشتری برای بروز استعدادهایش خواهد داد و این هافبک جوان در بازی های بعدی زمان بیشتری در ترکیب خواهد بود یا تصمیم دیگری در این زمینه برای او قائل خواهد شد.