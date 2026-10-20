به گزارش خبرنگار مهر، سعید صادقیان‌پور، نماینده وزن ۶۳- کیلوگرم تیم ملی پاراتکواندو ایران، در دیدار رده‌بندی بازی‌های پاراآسیایی ناگویا برابر «چپانگ» از چین‌تایپه در دو راند متوالی با نتایج ۱۴ بر ۷ و ۱۸ بر ۱۵ پیروز شد و مدال برنز این رقابت‌ها را کسب کرد.

کاپیتان تیم ملی پاراتکواندو مردان ایران در رقابت‌های صبح امروز، پس از یک دور استراحت، «هارادا» از ژاپن را در دو راند متوالی شکست داد، اما در مرحله نیمه‌نهایی با نتیجه مشابه برابر «گانبات بلور» از مغولستان مغلوب شد و به دیدار رده‌بندی راه یافت.

تاکنون آیلار جامی یک مدال طلا، پریماه تورانی، محمدطاها حسن‌پور و سعید صادقیان‌پور سه مدال برنز برای تیم ملی پاراتکواندو ایران کسب کرده‌اند. رزا ابراهیمی نیز از کسب مدال بازمانده‌اند.