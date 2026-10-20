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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۶

بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا؛

صادقیان‌پور به نشان برنز دست یافت

صادقیان‌پور به نشان برنز دست یافت

سرگروه تیم ملی پاراتکواندو مردان ایران با برتری مقابل نماینده چین‌تایپه، به نشان برنز پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید صادقیان‌پور، نماینده وزن ۶۳- کیلوگرم تیم ملی پاراتکواندو ایران، در دیدار رده‌بندی بازی‌های پاراآسیایی ناگویا برابر «چپانگ» از چین‌تایپه در دو راند متوالی با نتایج ۱۴ بر ۷ و ۱۸ بر ۱۵ پیروز شد و مدال برنز این رقابت‌ها را کسب کرد.

کاپیتان تیم ملی پاراتکواندو مردان ایران در رقابت‌های صبح امروز، پس از یک دور استراحت، «هارادا» از ژاپن را در دو راند متوالی شکست داد، اما در مرحله نیمه‌نهایی با نتیجه مشابه برابر «گانبات بلور» از مغولستان مغلوب شد و به دیدار رده‌بندی راه یافت.

تاکنون آیلار جامی یک مدال طلا، پریماه تورانی، محمدطاها حسن‌پور و سعید صادقیان‌پور سه مدال برنز برای تیم ملی پاراتکواندو ایران کسب کرده‌اند. رزا ابراهیمی نیز از کسب مدال بازمانده‌اند.

کد مطلب 6983657

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